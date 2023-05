Lucas Peracchi: “Ecco perché ho deciso di fare l’attore porn*”/ “La mia fidanzata gelosa? No, perché…”

Lucas Peracchi, ex di Uomini e Donne, spiega perché ha deciso di fare l’attore di film a luci rosse

Lucas Peracchi ha deciso di dare una svolta alla sua vita. L’ex tronista di Uomini e Donne, noto anche per la relazione avuta con Mercedesz Henger, ha annunciato di aver deciso di debuttare come attore porn*. Un annuncio che ha lasciato i fan basiti, ma che Lucas ha deciso di spiegare attraverso una serie di stories su Instagram. L’ex tronista ha chiarito com’è maturata la decisione di lavorare in questo mondo: “Diciamo che ho iniziato per gioco”, ha esordito, “Poi siccome non ero più soddisfatto, ero contentissimo, mi divertivo, mi piaceva e tutto, ho detto ‘ma scusa perché non giocare al tavolo dei grandi?’ Anche perché mi ero un po’ stancato.”.

Lucas Peracchi concorrente dell'Isola dei Famosi 2023?/ Appello a Ilary Blasi

Peracchi ha quindi spiegato il motivo della sua stanchezza: “Diciamo la verità, OF (OnlyFans, ndr) ha dato a molti un potere che non sono in grado di controllare secondo me. E ci sono tantissimi creator, non tutti per fortuna, che quando fanno i primi soldi iniziano a tirarsela. Ho detto tanto vale farlo con i grandi.”

Lucas Peracchi: "Convivo con la mia fidanzata Karen Eliana"/ "Ho ritrovato serenità…"

Lucas Peracchi, la fidanzata Karen gelosa del suo nuovo lavoro? Lui chiarisce

Nel corso della chiacchierata con i fan, Lucas Peracchi ha anche risposto a chi gli ha chiesto se la sua fidanzata Karen Eliana fosse gelosa. “La mia ragazza è molto intelligente. – ha spiegato l’ex tronista su Instagram – È una ragazza fantastica che è la donna della mia vita veramente.” E ha ricordato: “Mi ha conosciuto che facevo questo. Sa che è anche per il bene di tutti. Alla fine è lavoro, anche se non sembra è un bel lavoro. Qualcuno deve pur farlo. Come ha detto Sgarbi siamo gli operai del sess*. Lei mi appoggia in tutto. Vuole la mia felicità e che io raggiuga i miei sogni. Per me questo è importantissimo.” Una svolata, quella di Lucas, che non ha dunque creato danni.

LEGGI ANCHE:

Lucas Peracchi hot: "Io e la mia fidanzata Karen facciamo l'amore 8 volte al giorno"/ E sull'ex Mercedesz…

© RIPRODUZIONE RISERVATA