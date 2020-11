Lucas Peracchi/ “Enock non ha baciato Selvaggia Roma. Lei mi ha scritto in privato..”

Lucas Peracchi non ha dubbi: non c’è stato alcun bacio tra Enock Barwuah e Selvaggia Roma. L’amico di vecchia data lo difende a spada tratta, negando ogni tipo di flirt tra i due ai microfoni di RTL 102.5 News. In onda con Francesco Fredella, Peracchi ha infatti commentato l’ingresso di Selvaggia nella Casa: “Ho visto questa ragazza che è entrata molto carica, molto sicura di se, mi ha colpito questa cosa. Ha iniziato a sparare a desta e a sinistra contro uno, contro un altro. – e ancora – Quando è entrata non si è neanche tolta il giubbotto che stava già sparando a zero. A me ha dato fastidio questo.” Poi a domanda diretta su Enock e Selvaggia, il fidanzato di Mercedesz Henger ha risposto: “Per me il bacio tra loro non c’è stato, è tutta una montatura!”

Lucas Peracchi conferma: “Selvaggia Roma mi ha scritto in privato, ecco cosa”

Abbiamo allora chiesto a Lucas Peracchi cosa sia realmente accaduto tra lui e Selvaggia Roma. Di recente Mercedesz si è sfogata su Instagram, accusando l’ex di Francesco Chiofalo di averci provato anche col fidanzato. Lui ha allora raccontato: “Mi aveva scritto, devo ammettere nulla di che, per chiedermi della rimozione del tatuaggio, dove l’avevo fatta e cose così. Poi dopo le risposte ho detto tutto a Mercedesz perché la cosa mi è sembrata un po’ strana.” E ha così concluso: “Infatti lei ha cercato di mantenere il dialogo ma io non le ho più risposto, anche perché Mercedesz ha iniziato ad innervosirsi. Da uomo di 30 anni tu lo capisci se uno cerca di approcciare, però lei non ha scritto niente di male.”



