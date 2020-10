Lucas Peracchi/ “Eva Henger? Attacca Mercedesz perché si sente in competizione”

Lucas Peracchi ha deciso di replicare ad Eva Henger dopo le ultime dichiarazioni fatte sulla figlia Mercedesz Henger, con particolare accenno alla sua fisicità. Lo ha fatto in esclusiva ai microfoni di RTL 102.5 News, svelando a Francesco Fredella di essere rimasto alquanto spiazzato dalle nuove accuse. “In realtà faccio fatica anche io a rispondere. – ha esordito Peracchi – Ho letto le dichiarazioni fatte da Eva ma non ne sono poi tanto stupito, che ormai è un disco rotto che va avanti da un anno e mezzo circa. Io non ho mai messo dito tra madre e figlia, nonostante sia abbastanza palese che io non le sia simpatico.” Si dice d’altronde abituato agli attacchi di Eva Henger Lucas Peracchi, che in merito ha poi dichiarato: “Ormai mi scivola. Mi dispiace di più che una madre continui ad attaccare una figlia su cose anche tristi”, aggiunge, confermando le critiche sul fisico fatte da Eva alla figlia.

Lucas Peracchi punge Eva Henger: “In competizione con sua figlia”.

Proprio sugli attacchi fatti da Eva Henger alla figlia Mercedesz sulla fisicità, Peracchi ha poi dichiarato: “È vero che l’ha criticata perché un po’ in carne, – così ha lanciato la stoccata – magari lei si sente un po’ in competizione con la figlia, non accetta il passare degli anni.” Una frase piuttosto pungente che potrebbe scatenare una nuova replica da parte della Henger. Vedremo se questo scontro avrà un nuovo capitolo.



