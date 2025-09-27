Chi è Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger: i due sono stati insieme diversi anni ma la storia è terminata qualche tempo fa

Per diversi anni Mercedesz Henger è stata legata a Lucas Peracchi, ex Uomini e Donne. I due insieme hanno vissuto una relazione che è durata diversi anni ma che non ha portato a risvolti positivi. La coppia, infatti, si è lasciata dopo diversi anni di relazione e non in maniera troppo positiva. Nessuna violenza fisica, come ha sottolineato Mercedesz: “Se c’erano delle violenze erano emotive” ha raccontato la influencer e figlia di Eva Henger, che è ora legata ad Alessio, dal quale aspetta il suo primo figlio. Nonostante sembrassero una coppia solida e innamorata, Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciti per via di incomprensioni e di momenti no, molti: la loro, come spiegato dalla influencer, era una relazione tossica, anche se nessuno probabilmente lo avrebbe mai detto dall’esterno.

“Era una relazione tossica da cui sono contenta di essere riuscita a uscire” ha infatti ammesso Mercedesz. Da quella storia, terminata qualche anno fa, Mercedesz è riuscita a risalire con forza e coraggio, legandosi ad un altro uomo, seppur molto più giovane di lei. Si tratta di Alessio, di 11 anni in meno, con il quale ora aspetta il suo primo figlio. Eppure l’amore con Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger, sembrava destinato a qualcosa di importante che però non è arrivato.

Chi è Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger: “Ci credevo”

Durata diversi anni, la storia tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sembrava destinata a progetti concreti, ma così non è stato. “Avevo ribaltato completamente la mia vita perché credevo in quella relazione. Uscirne significava ribaltare di nuovo la mia vita” ha rivelato la figlia di Eva Henger. Una storia, dunque, nella quale credeva fortemente la showgirl e influencer, protagonista di diversi programmi tv tra i quali L’Isola dei Famosi. Dopo la fine di questa storia, è arrivato Alessio, papà del bebè che aspetta.