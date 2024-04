Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger/ La rottura e il flirt dell’ex naufraga con Edoardo Tavassi

Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger: perché è finita

Eva Henger e la figlia Mercedesz Henger saranno ospiti di Caterina Balivo, oggi pomeriggio su Rai1, nella nuova puntata de La volta buona. Tra carriera e vita privata, madre e figlia hanno fatto spesso parlare di sé nel mondo del gossip, soprattutto la giovane Mercedesz. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha vissuto un’importante storia d’amore e un’altra che sarebbe potuta esplodere subito dopo l’esperienza nel reality, ma che alla fine non si è concretizzata.

L’ex più famoso di Mercedesz Henger è sicuramente Lucas Peracchi. Ex tronista di Uomini e donne, ma anche personal trainer, modello e attore, ha vissuto una breve relazione con la ragazza conclusasi poi improvvisamente nel 2021. “È una storia che mi rimarrà nel cuore per sempre. Abbiamo vissuto momenti bellissimi ma verso la fine litigavamo davvero troppo e ci siamo allontanati”, ha confessato la ragazza in un’intervista a Nuovo nel luglio 2022. Dopo la rottura con Lucas Peracchi, non ebbero più alcun contatto telefonico: “Non c’è n’è motivo. Resta ciò che abbiamo condiviso”.

Edoardo Tavassi, il breve flirt con Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi

Ma Mercedesz Henger ha incontrato un’altra persona speciale nella sua vita, nel corso della sua avventura all’Isola dei Famosi 2022: Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina Tavassi è un videomaker e, nel mondo del gossip, aveva già fatto parlare di sé per una passata relazione con l’attrice Diana Del Bufalo. In Honduras Edoardo e Mercedesz si erano sensibilmente avvicinati, al punto che la ragazza si era dichiarata al compagno di viaggio. Dopo il breve flirt nel reality, tuttavia, non c’è stato un seguito effettivo e il reciproco interesse è via via scemato.

“Mi fa piacere che siate così interessati a cosa succede tra noi, ma purtroppo devo dirvi che non sapendolo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risposte approssimative non vi soddisferanno mai“, aveva ammesso la Henger su Instagram dopo il reality, in riferimento al rapporto irrisolto con Edoardo Tavassi. A seguire aveva lasciato una porta aperta, sebbene alla fine i due non siano mai arrivati al fidanzamento effettivo: “Mai dire mai, se ci sarà qualcosa da dire saremo i primi a dirvelo. Come abbiamo fatto fino ad ora. Gli voglio un bene che neanche sapete e spero che qualsiasi cosa succeda tra noi, lui ottenga tutto quello che desidera“.











