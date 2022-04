Lucas Peracchi, ex fidanzato Mercedesz Henger/ Lei: “non andavamo più così d’accordo”

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi: un amore ricco di polemiche…

Lucas Peracchi è l’ex fidanzato di Mercedesz Henger. Una lunga storia d’amore quella vissuta tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, anche se poi i due hanno deciso di comune accordo di lasciarsi. Come mai è finita tra loro? A rivelare qualche dettaglio è stata proprio la figlia di Eva Henger dalle pagine di Novella 2000: “non ci sono stati tradimenti o che altro, semplicemente piano piano abbiamo realizzato che non andavamo più così d’accordo. I dettagli preferisco tenerli per me”. Nessun tradimento quindi tra i due, anzi Mercedesz ha un bellissimo ricordo della storia con Lucas: “siamo stati insieme, abbiamo convissuto tre anni e per me è stata una relazione importantissima. Poi c’erano piccoli dettagli su cui non andavamo d’accordo” ha dichiarato Mercedesz decisa a non far diventare oltre il possibile di dominio pubblico la sua vita privata”.

Tra i due non sono mancate le discussioni e i litigi che in diverse occasioni li hanno spinti anche a prendersi un momento di pausa. A volte i due hanno discusso anche per dei motivi futili come una storia pubblicata su Instagram. “Io non avrei messo subito la storia. Lui è molto istintivo. Stiamo litigando un sacco soprattutto ultimamente anche per colpa del lockdown” – ha detto la figlia di Eva in quell’occasione.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati

La storia d’amore tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è durata tre anni fatti di amore, convivenza e progetti di vita insieme. Poi l’annuncio della fine con la figlia di Eva Henger che ha dichiarato: “sto cercando di affrontarla nel modo migliore. Non è facile, perché comunque è stata una storia bellissima. Abbiamo vissuto tante cose belle insieme, condiviso tante passioni e non voglio finirla in malo modo. Non ci sono stati tradimenti o che altro. Semplicemente piano piano abbiamo realizzato che non andavamo più così d’accordo. I dettagli preferisco tenerli per me”.

Il rapporto tra i due è stato in parte minato anche dalla madre Eva Henger con cui Mercedesz ha litigato diverse volte. Il rapporto tra madre e figlia non è stato però compromesso da Lucas come ha precisato proprio l’ex naufraga: “non è stato Lucas. Nessun uomo può dirmi non parlare con tua madre o essere il motivo per cui non mi rivolga a lei. Se fosse questo il motivo sarei subito ricomparsa a fianco di mia madre”.











