Lucas Peracchi hot: “Io e la mia fidanzata Karen facciamo l’amore 8 volte al giorno”/ E sull’ex Mercedesz…

Lucas Peracchi fa una confessione hot sulla storia con la nuova fidanzata Karen

Dopo la lunga e travagliata storia d’amore con Mercedesz Henger, oggi Lucas Peracchi ha ritrovato l’amore al fianco di un’affascinante mora che si chiama Karen. È proprio di lei che l’ex tronista di Uomini e donne, oggi modello e personal trainer, parla in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo nella quale lancia però anche una stoccata alla sua ex.

Lucas Peracchi è felice al fianco della sua nuova fidanzata, Karen. Tra i due c’è una differenza d’età abbastanza importante visto che lui ha 36 anni, lei invece 21. Questo però non crea alcun problema tra i due, anzi, stando a quanto racconta lui nell’intervista, anche la vita sessuale va a gonfie vele. “Facciamo l’amore otto volte al giorno”, ha infatti confessato Lucas in merito.

Lucas Peracchi: nuova stoccata alla sua ex Mercedesz Hneger

Proprio in merito a questa confessione piccante, con un pizzico di ironia e malizia Lucas ha ricordato: “Non a caso mi volevano come attore porno”. Qualche tempo fa infatti aveva ricevuto una proposta per lavorare in questo modo che aveva però rifiutato, non sentendosela di intraprendere questo tipo di carriera e preferendo invece continuare sulla sua strada.

Come abbiamo accennato all’inizio dell’articolo, Lucas ha però citato anche la sua nota ex fidanzata Mercedesz Henger. Nell’intervista, parlando di Karen, ha lanciato una stoccata neppure tanto velata alla figlia di Eva Henger, dicendo: “A differenza di Mercedesz, Karen conosce il valore dei sacrifici, apprezza le piccole cose e poi è una casalinga da dieci e lode.” Chissà se Mercedesz replicherà a questa provocazione…

