Lucas Peracchi, l’ex tronista diventa attore a luci rosse/ Canale vietato ai minori

Lucas Peracchi diventa un attore a luci rosse

Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, ha aperto un nuovo profilo Instagram vietato ai minori di 18 anni. Originario di Castell’Arquato, Lucas è stato protagonista dell’edizione 2015/2016 del dating show di Maria De Filippi, insieme ad Andrea Diamante. Ma il trono di Perracchi, a differenza di quello di Andrea che scelse Giulia De Lellils, non è finito nel migliore dei modi. Il tronista, infatti, si era accordato con la corteggiatrice Giulia Carnevali per poter restare più tempo possibile nel programma.

Gemma Galgani in vacanza con Claudio dopo Uomini e Donne?/ "Ecco come trascorrerò l'estate"

Complice Tara Gabrieletto, i due avevano deciso di posticipare il più possibile la scelta per ottenere maggiore visibilità. Ma sono poi stati smascherati dalla redazione del programma. Successivamente Lucas Perracchi ha avuto una relazione con Mercedesz Henger, figlia di Eva, terminata nel 2021.

Lucas Peracchi: apre un canale vietato ai minori

Lucas Perracchi, personal trainer, è già sbarcato da mesi su Only Fans ma ora ha deciso di intraprendere una nuova attività come attore a luci rosse. L’ex tronista, infatti, ha aperto su Instagram un canale vietato a minori – “Purosangue.lucas” – dove sponsorizza la nuova professione. Perracchi porterà avanti anche la professione di allenatore atletico: “Anche se adesso sono un attore hard non farò più programmi di allenamento, anzi li farò anche specializzati proprio per questo discorso. Quindi non esitate a chiedere”. In altre stories ha poi pubblicizzato i suoi primi video a luce rosse con popolari attrici del settore.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza/ Prove di convivenza e dichiarazioni d'amore...

LEGGI ANCHE:

Federico Nicotera e Carola Carpanelli/ Dedica sui social e per l'estate annunciano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA