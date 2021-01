Lucas Peracchi: “Mi chiamavano scheletro e Dumbo”/ “Oggi, ringrazio quelle persone..”

Lucas Peracchi mostra i muscoli degli addominali scolpiti su Instagram e coglie l’occasione per riflettere sul cambiamento fisico che ha operato con un lavoro duro, ma costante. Addominali e pettorali scolpiti, muscoli in mostra e un messaggio importante per tutte le persone che lo seguono. L’ex tronista di Uomini e Donne che lavora come personal trainer, su Instagram, esorta tutti i suoi followers a lavorare ogni giorno per migliorare e cambiare ciò che non va nella propria vita. Aprendo i cassetti della sua vita, così, Peracchi ricorda come, in passato, a causa di un fisico esile, era spesso oggetto di epiteti da parte delle altre persone. Oggi, quelle stesse persone, chiedono il suo aiuto per migliorare il proprio corpo e, di conseguenza, anche la propria vita.

Lucas Peracchi: “Chi mi chiamava scheletro, oggi chiede il mio aiuto”

Lucas Peracchi si toglie qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di chi, quando aveva 12 anni, lo prendeva in giro per un fisico che era sicuramente diverso da quello che sfoggia oggi e che ha forgiato con tanto allenamento. “Nulla è impossibile, basta solo volerlo!! Fissati piccoli obiettivi e raggiungili. Pian piano aumenta la difficoltà e senza nemmeno accorgetene avrai già raggiunto i risultati”, comincia così il post con cui l’ex tronista apre i cassetti dei ricordi. “Quando avevo 12 anni mi chiamavano scheletro e dumbo (per le orecchie a sventola ). Bene ora quelli che mi chiamavano Dumbo mi chiamano per fargli andare via la panza”, confessa Lucas. Poi ringrazia chi lo ha preso in giro: “Però li devo ringraziare. Involontariamente mi hanno aiutato a raggiungere i miei obiettivi con rabbi”, conclude.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌏~LUCAS~TRAINER~🌍 (@lucasperacchi)





