LUCAS PERACCHI/ Risponderà all’appello di Domenica Live?

Lucas Peracchi è sempre più diviso fra la cura del proprio corpo e la compagnia di Mercedesz Henger. Anche se spesso e volentieri i due fattori si intrecciano: non è raro vedere la coppia in palestra, anche se ognuno ha il proprio allenamento da seguire. “Oggi ho ripreso gli allenamenti nella parte superiore del corpo”, svelasu Instagram, “ovviamente lavorando con carichi leggeri (cercando di sfruttare maggiormente l’eccentrica) e utilizzando un alto numero di ripetizioni. Quindi sto tornando e a breve ci saranno delle sorprese”. La foto è stata scattata proprio dalla fidanzata, come sottolinea nel commento, forse durante una pausa dal suo percorso fra pesi e piegamenti. Clicca qui per guardare la foto di Lucas Peracchi. Oggi, 26 gennaio 2020, Eva Henger sarà invece ospite di Domenica Live per lanciare un nuovo appello verso la figlia e il fidanzato. Con la complicità della padrona di casa, l’imprenditrice cercherà di far crollare il muro di gommache i due ragazzi hanno eretto nei suoi confronti. Anche se in passato Lucas sembrava propenso a perdonare la sua quasi suocera, in seguito ha deciso di non rispondere a nessuno dei suoi tentativi di fare pace.

LUCAS PERACCHI: SPORT E PIZZA PER IL SUO FISICO DA URLO

Foto, neve e tanto sport: questa la vita di Lucas Peracchi, che nei giorni scorsi è ritornato in montagna pe rfare qualche scatto a petto nudo. Lo scopriamo su Instagram senza maglietta nonostante le temperature, mentre sullo sfondo è visibile il Montespluga di Val Loga, in provincia di Sondrio. “2500 mt raffreddano i bollenti spiriti”, scrive il ragazzo in modo ironico. Clicca qui per guardare la foto di Lucas Peracchi. “E godiamoci la vita! Va bene allenarsi, va bene mangiare sano, ma va anche bene godersi i piaceri della vita”, scrive in un altro post mentre mangia una gustosa pizza. “Lo sport è salute”, scrive ancora, “non deve diventare una malattia. E da buon italiano, una buona pizza è sempre la benvenuta”. Come svela poco dopo, sembra che sia stato lo stesso Lucas a infornare quella prelibatezza. Gli haters però non mancano: nella foto in cui tiene la pala da pizza, Lucas mostra un sorriso più che smagliante. Forse un po’ troppo per alcuni. “Usalo un po’ meno l’effetto sbiancante ai denti. Sempre un neon”, scrive un utente, ma Lucas non sembra capire a che cosa si riferisca. Rispondendo al commento, il ragazzo infatti dimostra di aver frainteso: “Tipo l’effetto che ho per farmi gli addominali. Ho pure l’effetto per i tattoo. In realtà non mi piacciono”. L’hater però contrattacca: “Addominali e tattoo possono anche esser veri, ma i denti si vedono lontano un miglio che non lo sono”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA