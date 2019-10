Lucas Peracchi/ “Su Mercedesz Eva Henger mi ha diffamato”

Lucas Peracchi torna negli studi televisivi di Domenica Live di Barbara d’Urso. La settimana scorsa l’ex tronista di Uomini e Donne aveva partecipato al programma per difendersi dalle accuse di Eva Henger, la madre della ex fidanzata Mercedesz, che lo aveva accusato di aver picchiato la figlia. Ecco le parole pronunciate dall’ex pornostar proprio a Domenica Live: “Un po’ di tempo fa Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che Lucas aveva alzato le mani. Il giorno dopo l’ha giustificato e scelto di dare una seconda possibilità. Lui è venuto a casa mia in Ungheria, si è scusato e anche io l’ho perdonato. In alcuni momenti della loro relazione sono arrivata addirittura a difenderlo”. La Henger aveva poi proseguito raccontato un particolare risalente a quest’estate: “ho scoperto che le botte non erano finite e Mercedesz si è rifugiata a casa mia dove è stata qualche giorno. Poi io sono partita per un lavoro a Sharm el Shaik e quando sono rientrata lei era tornata da lui. Lei ha allontanato tutti, anche le sue amiche, il fratello, lo zio. Ha contatti solo con mia madre”.

Lucas Peracchi si difende: “non sono assolutamente quella persona” Dopo le pesantissime accuse di Eva Henger, Lucas Peracchi è intervenuto a Domenica Live per difendersi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha prontamente replicato alla madre della sua ex fidanzata Mercedesz Henger dicendo: “Io ho un carattere estremamente particolare, ho tantissimi difetti. Sono una persona molto istintiva, su questo la signora Eva ha assolutamente ragione e ho tanto da maturare. A trent’anni sono il primo a dirlo però arrivare a dichiarazioni così forti mi sembra un po’ eccessivo”. Non solo, Lucas ha smentito a gran voce la remota possibilità di aver alzato le mani sulla sua amata: “Assolutamente no. Litighiamo, abbiamo alzato la voce ma non sono assolutamente quella persona. Secondo me non è solo farina del sacco di Eva, questo discorso è stato costruito bene da una discussione futile tra me ed Eva. Io non le ho fatto niente”.

Lucas Peracchi contro Eva Henger: “è diffamazione gratuita”

“Sono deluso da questa storia, è diffamazione gratuita” – ha precisato Lucas Peracchi, che nel salotto di Barbara d’Urso ha raccontato anche i retroscena legati a queste accuse pronunciate da Eva Henger. “Io faccio il personal trainer, lavoro con tante donne. Questa storia mi danneggia. Mi dispiace perché Eva è sangue del sangue di Mercedesz ma ho avvisato i miei legali. Ma sono pronto ad un incontro con lei”, ha detto l’ex tronista che ha dovuto replicare anche alla ex moglie Silvia Corrias, conosciuta dopo il percorso a Uomini e Donne: “sono passati due anni e mezzo, perché non riesce a voltare pagina? Rifatti una vita! Sono due anni che mi manda minacce, insulti e Memi lo sa. Spero che possa presto trovare la persona giusta e rifarsi una vita”.



