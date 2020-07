Lucas Peracchi super hot sotto la doccia/ Foto, “Mercedesz Henger è fortunata”

Lucas Peracchi nudo sotto la doccia. Sarà il caldo e la bollente estate 2020, ma su Instagram è boom di foto di nudi. Dopo la ripresa a sorpresa di Luigi Favoloso come mamma l’ha fatto registrata dalla compagna Elena Morali, ecco che anche l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di mostrare al pubblico dei social le sue nudità. Uno scatto che non è passato affatto inosservato, visto che in pochissimo tempo il personal trainer ha collezionato quasi 20mila like e non si contano i commenti delle fan. Ad accompagnare la foto che vede Lucas completamente nudo e insaponato sotto la doccia c’è anche una frase di una canzone. Si tratta di “Io Canto” brano di Riccardo Cocciante poi reinterpretato e portato al grande successo da Laura Pausini. “I singgggggg :🎤 🎵 🎶 “Corro nel vento e canto La vita intera e canto La primavera e canto L’ultima sera e canto Per chi mi ascolterà Voglio cantare, sempre cantare Cantare Le mani in tasca La voce in festa e canto La vita intera e canto” scrive l’ex tronista di Uomini e Donne facendo letteralmente impazzire i fan e non solo. “Dovrebbe essere vietato mettere foto così” scrive un utente, ma c’è anche chi cita “only fans” e chi ancora si complimenta scrivendo “Super stratop esageratamente !! Grande Lucas”.

Lucas Peracchi di Uomini e Donne: le fan immaginano…

La foto di Lucas Peracchi senza veli sotto la doccia ha scatenato anche un altro dilemma. Tutto è cominciato dal commento di un utente che ha scritto: “Potevi far vedere tanto è un cosino piccolo!!!” che ha scatenato poi un vero e propria botta e risposta da parte di un altro utente che precisato “ottimo modo di provarci”. Poi interviene una fan che scrive “comunque si vede 😂😜 @mjmemi tanta fortuna” citando anche Mercedesz Henger la fidanzata di Peracchi riferendosi al “lato A” dell’ex tronista. Poco dopo un altro utente replica “ma non si vede nulla eh”, ma c’è chi fa notare “no le ombre guarda bene” ma sul finale un altro utente chiude la questione “piuttosto te lo sei immaginata”.

