“Lucas Peracchi voleva incontrare Selvaggia Roma a casa sua”/ Scoop a Pomeriggio 5!

Puntata di scoop quella di Pomeriggio 5 in onda oggi 24 novembre su Canale 5. Dopo la testimonianza sul bacio dato ad Enock, si torna a parlare di Selvaggia Roma ma stavolta in merito al fatto che ci avrebbe provato con Lucas Peracchi. In studio, ospite di Barbara D’Urso, c’è Biagio D’Anelli che ha un vero e proprio scoop sulla questione. L’ex gieffino e opinionista svela di un “Messaggio su Instagram ricevuto da una persona vicina a Selvaggia Roma che mi ha detto ‘quello che ha detto Mercedesz Henger con il fidanzato è una cosa falsa, perché io ho interagito con lei e ti manderò delle prove.'” D’Anelli svela allora che quelle prove sono effettivamente arrivate e gli hanno svelato qualcosa di inaspettato.

Biagio D’Anelli mette in guardia Mercedesz Henger: “Lucas voleva incontrare Selvaggia Roma”

A Pomeriggio 5 Biagio ha continuato svelando che “Il giorno dopo su Instagram mi arrivano 3 audio di Selvaggia Roma all’epoca che parla di questo futuro incontro che doveva esserci con il fidanzato di Mercedesz, Lucas Peracchi.” E spiega che “Dall’audio si sente Selvaggia Roma che dice chiaramente che se non ci fosse stata Mercedesz a casa e che andava a fare delle serate, Lucas era bello propenso a incontrarla. In quest’audio si evince che anche Lucas era propenso…” Dunque l’interessamento manifestato da Selvaggia nei confronti di Lucas sarebbe stato ricambiato da quest’ultimo, pronto addirittura ad incontrarla da solo a casa. Una dichiarazione con la quale D’Anelli vuole anche mettere in allerta “Mercedesz Henger che è una bravissima ragazza e non lo merita”. Come replicheranno i diretti interessati?



