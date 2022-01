Lucas Peres/ Calciomercato, Badia: “Mix tra Lucio e Maicon, piace a…” (esclusiva)

CALCIOMERCATO ROMA E NAPOLI, BADIA: LUCAS PERES NEL MIRINO DELLE ITALIANE

Potrebbe essere il talento del futuro, il colpo del calciomercato in questa sessione invernale: Lucas Peres, brasiliano classe 2002, è un vero e proprio jolly che può agire da centrale di difesa e sulla fascia. Un giocatore eclettico che potrebbe interessare tanti club italiani, sulle sue tracce per il suo indubbio valore tecnico e anche per le sue qualità fisiche: Napoli e Roma si sono già interessati, ma non sono le uniche possibilità. Abbiamo parlato di Lucas Peres con Riccardo Badia, operatore di calciomercato che lo sta trattando con diverse società italiane. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Lucas Peres è un vero jolly, ma in quale ruolo pensa possa imporsi? E’ il classico terzino di spinta, con una grande fisicità e buona tecnica, che a differenza di molti suoi colleghi brasiliani sa fare bene anche la fase difensiva. E’ stato impiegato altresì come centrale difensivo ed ha ben figurato. Per me, in un centrocampo a cinque, sarebbe l’ideale come esterno.

Qual è la storia calcistica di Lucas Peres? Calcisticamente è cresciuto nel Ponte Preta, una buona cantera brasiliana, per poi passare nel 2020 al Vasco da Gama, dove è cresciuto seguendo il suo modello Leandro Castan, ex Roma. Già all’età di 17 anni ha vestito la maglia della Nazionale Brasiliana Under 20.

Giocatore importante nel campionato brasiliano, pensa che possa adattarsi anche al nostro calcio? Credo proprio di sì, Lucas Peres ha la fisicità giusta per adattarsi al nostro campionato, tecnicamente è valido ed un vero professionista dentro e fuori dal campo. Credo che dovrà lavorare molto tatticamente, ma data la giovane età non vedo gradi problemi di adattamento.

Si può considerare un giocatore che farà strada negli anni futuri? Non dimentichiamoci che già all’età di 17 anni era nell’orbita di club come PSG, Benfica, Napoli e Roma, tuttavia la sua clausola rescissoria di 40 milioni di euro ha evidentemente scoraggiato l’investimento. Ora all’età di 19 anni e con una richiesta ben inferiore alla clausola rescissoria, è arrivato il momento di fare il grande salto.

A quale giocatore assomiglia Lucas Peres? Credo che per le movenze e lo stile di gioco possa essere considerato un mix tra Lucio e Maicon.

Quali sono le sue principali doti tecniche e fisiche, i suoi colpi migliori a livello calcistico? Fisicamente è una colonna, ha una buona tecnica di base ed un lancio che ricorda spesso quello di Bonucci; è un ottimo crossatore e sa impostare il gioco quando schierato come difensore centrale.

Per quale squadra lo vede meglio nel campionato italiano? Ci sono già diverse richieste da Club di Serie A e B: ricordiamoci che tra meno di un mese Lucas Peres avrà passaporto italiano, ma per il suo bene valuteremo la migliore opzione dove potrà crescere, migliorare e soprattutto giocare, magari da titolare. (Franco Vittadini)



