Lucca all’Ajax?/ Calciomercato: no al Bologna, sarà il primo italiano tra i Lancieri

Calciomercato news, Lucca all’Ajax nonostante l’interesse del Bologna

Il calciomercato estivo potrebbe portare un altro italiano lontano dal nostro campionato viste le indiscrezioni emerse sul passaggio di Lorenzo Lucca all’Ajax in questa sessione di trattative. Attaccante classe 2000 sotto contratto con il Pisa fino al giugno del 2026, Lucca ha attirato su di sè l’interesse di diverse società grazie al rendimento da lui offerto in campo e nei giorni scorsi sembrava che la squadra maggiormente interessata ad accaparrarselo potesse essere il Bologna.

I rossoblu si stanno muovendo parecchio in questa fase del mercato con operazioni sia in entrata che in uscita, senza dimenticare l’interesse espresso dalla Juventus nei confronti di Marko Arnautovic. Al fine di trovare un’altra punta da affidare a mister Mihajlovic per la stagione che sta per cominciare, i dirigenti dei Felsinei avevano appunto individutato in Lucca l’elemento utile per sistemare il reparto avanzato.

Calciomercato news, Lucca all’Ajax dopo Scamacca al West Ham

L’approdo di Lorenzo Lucca all’Ajax segnerebbe l’addio al nostro calcio di un altro attaccante dopo il passaggio di Scamacca al West Ham. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lucca tra i Lancieri ed il Bologna preferirebbe i biancorossi con la consapevolezza di poter disputare la Champions League e di poter inoltre essere il primo italiano a vestire la maglia dello storico club di Amsterdam. Nella passata stagione Lucca al Pisa è stato in grado di collezionare sei reti e di fornire quattro assist vincenti per i suoi compagni in 35 apparizione complessive tra campionato, play off e Coppa Italia.

