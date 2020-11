Luce Barucchi attacca Francesco Chiofalo/ “Ha inviato messaggi a Selvaggia Roma…”

A Pomeriggio 5, nella seconda parte della puntata del 17 novembre, Barbara D’Urso si è occupata del Grande Fratello Vip 2020 occupandosi delle varie situazioni della Casa. La conduttrice, nel proprio salotto, ha ospitato Luce Barucchi, un’amica di Selvaggia Roma che, entrata nel bunker di Cinecittà da tre giorni, ha già creato numerose dinamiche svelando di aver baciato Pierpaolo Pretelli ed Enock. Dopo aver difeso Selvaggia da Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo che ha accusato l’ex concorrente di Temptation Island di averci provato con lui, Luce svela l’esistenza di alcuni messaggi che Francesco Chiofalo avrebbe inviato a Selvaggia poco prima che entrasse nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Luce, però, non svela il contenuto dei messaggi che Chiofalo avrebbe inviato a Selvaggia Roma durante i giorni precedenti al suo ingresso.

LUCE BARUCCHI CONTRO FRANCESCO CHIOFALO A POMERIGGIO 5

Luce Barucchi difende l’amica Selvaggia Roma e, ai microfoni di Barbara D’Urso, davanti alle telecamere di Pomeriggio 5, parla dell’esistenza di alcuni messaggi che l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2020 avrebbe ricevuto dall’ex fidanzato Francesco Chiofalo. “Lui ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato che Selvaggia è al Grande Fratello grazie a lui. Dopo quell’intervista ha rilasciato alcuni messaggi a Selvaggia prima che lei entrasse al Grande Fratello”, svela Luce. “Cosa dicevano questi messaggi?“, chiede Barbara D’Urso. “Preferisco non dirlo, Questi messaggi li ha una persona anche perchè non conosco bene queste dinamiche e non vorrei rischiare di essere denunciata”, risponde Luce. “Addirittura? Non le dire. Privatamente me li fai leggere”, conclude Barbara D’Urso. Cliccate qui per vedere il video.



