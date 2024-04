Luce Caponegro cerca l’amore all’Isola dei Famosi 2024?/ “Single da nove anni, voglio innamorarmi”

Luce Caponegro single da nove anni: ecco perché

Luce Caponegro, concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, prima di partire per l’Honduras, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Nuovo Tv svelando dettagli della propria vita privata. A quasi sessant’anni, Luca Caponegro, in arte Selen, ha svelato di essere pronta ad innamorarsi nuovamente dopo aver trascorso gli ultimi nove anni senza un compagno accanto. «Sono single da nove anni e parto con il cuore liberissimo. Dopo tante delusioni, oggi ho la giusta consapevolezza per riaprirmi all’amore, ma non so se è davvero possibile innamorarsi sull’Isola...», le parole di Luce.

L'isola dei famosi 2024: Matilde Brandi nel mirino del gruppo di naufraghi/ La reazione alle critiche!

Sull’Isola ha cominciato a convivere con gli altri concorrenti legandosi, come ha dimostrato durante la prima puntata, a Matilde Brandi. Tra una battuta di pesca e l’apertura di un cocco, Luce Caponegro riuscirà a trovare l’amore in Honduras?

Luce Caponegro: l’avventura sull’Isola dei Famosi 2024

Come concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, Luce Caponegro ha voglia di mettersi in gioco e provare a superare le proprie paure. Per farlo, non ha alcuna intenzione di usare strategie ma di mostrarsi esattamente com’è anche per mostrare la parte inedita della sua personalità: «Non mi interessano le strategie, né giocare in modo scorretto: non mi riconoscerei. Non vorrei vincere in modo sleale. Trionferò solo se lo vorrà Dio».

Pietro Fanelli contro Vladimir Luxuria all'Isola dei Famosi 2024/ "Non sono un pagliaccio...": la reazione

Infine, tornando al proprio privato, ha spiegato di aver sofferto molto in passato a causa della sua bellezza fisica: “Da giovane ho sofferto perché, siccome ero molto carina, la gente si fermava all’immagine e si dimenticava di conoscermi. Oggi ho un’età per cui credo passi più l’aspetto interiore che l’avvenenza fisica“, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA