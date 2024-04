Luce Caponegro choc: rivelazione all’Isola dei Famosi 2024/ “Ho bisogno dei soldi, voglio la mia libertà”

Luce Caponegro all’Isola dei Famosi 2024: “Ho bisogno dei soldi…“

Il terzo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2024, in onda questa sera su Canale 5, regala emozioni fortissime al pubblico e anche il primo verdetto ufficiale di questa edizione: la prima eliminazione. Ad essersela giocati fino in fondo sono stati Samuel Peron, Peppe Di Napoli, Khady Gueye e Luce Caponegro. Prima di annunciare il verdetto, però, Vladimir Luxuria ha invitato i 4 nominati a lanciare un appello al pubblico e spiegare perché meriterebbero di andare avanti e proseguire la propria avventura nel reality.

Francesco Benigno, rissa sfiorata con Peppe Di Napoli all'Isola dei Famosi 2024/ "Fallito, non sei nessuno!"

Molto toccante e senza filtri è stata la motivazione di Luce Caponegro, che ha portato a galla alcune difficoltà della sua vita. Per lei rimanere in gioco avrebbe significato molto, anche a livello economico, come da lei intimamente raccontato: “Sarò molto onesta e sincera, anche se forse non è bellissimo. Io nella vita ho affrontato tante tante prove e sono finita tante volte con il cu*o per terra. Ho bisogno di riacquistare la mia libertà, ho bisogno dei soldi che posso guadagnare stando qua sull’Isola. Voglio rimanere qui e guadagnarmi la mia libertà“.

Isola dei Famosi 2024, 3a puntata/ Diretta ed eliminato: Francesco Benigno contro Peppe Di Napoli

Luce Caponegro eliminata all’Isola dei Famosi 2024: svaniscono i sogni dell’ex attrice

Luce Caponegro ha così rivelato alcune difficoltà vissute nel corso della sua vita, economiche ma anche personali e legate ad un senso di rinascita e di rivincita che avrebbe potuto trovare proprio in questa partecipazione all’Isola dei Famosi 2024. Anche Dario Maltese, dando in studio un suo giudizio su chi vorrebbe rimanesse in gara, ha prima fatto il nome di Samuel Peron per poi soffermarsi sull’intima rivelazione dell’ex attrice: “Mi sono piaciute molto queste parole sincere e senza maschera di Luce. Quindi complimenti a lei“.

Joe Bastianic sotto accusa all'Isola: "Non ha empatia"/ Lui: "Non parlo con tutti, il mio tempo è prezioso"

Purtroppo, però, l’avventura di Luce all’Isola dei Famosi 2024 è terminata prima del previsto: è lei infatti la prima eliminata ufficiale di questa edizione, salvi invece Peppe, Khady e Samuel.











© RIPRODUZIONE RISERVATA