Luce dei tuoi occhi 2/ Anticipazioni 12 aprile: Emma ritrova Alice, la figlia perduta

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni e cast nuova stagione con Anna Valle

Al via Luce dei tuoi occhi 2, la nuova stagione dell’intenso thriller melò con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, che tornano nei panni rispettivamente dell’étoile e coreografa Emma Conti e del professore di liceo Enrico Leoni. La serie ruota intorno a una donna, tornata da New York a Vicenza, sua città d’origine, per cercare fra le ballerine dell’Accademia di Danza fondata da sua madre la figlia creduta morta sedici anni prima. La ricerca di Emma non ha prodotti risultati, ma le ha dato la speranza di poter ricominciare da zero con Enrico, e di conoscere sei giovani e talentuosi ballerine che considera come sue figlie.

Ulisse Leandro, marito Anna Valle/ Lei: "l’ho conosciuto per lavoro nel 2006"

In Luce dei tuoi occhi 2, Anna Valle e Giuseppe Zeno saranno affiancati da Francesca Cavallin nel ruolo di Petra Novak, una donna bella e misteriosa, che lentamente si insinua nelle loro vite. Fondamentale sarà il personaggio di Diana Novak, sua figlia, interpretata da Irene Paloma Jona: Emma riconoscerà in lei Alice, la figlia perduta. Nella prima puntata della seconda stagione, in onda mercoledì 12 aprile, Emma è pronta per la sua nuova vita al fianco di Enrico, che le ha chiesto di sposarlo, e sua figlia Miranda (Gea Dall’Orto). Nonostante il dolore per non essere riuscita a trovare sua figlia, Emma capisce che è il momento di andare avanti. Ma sta per accadere qualcosa che sconvolgerà del tutto la sua esistenza.

Anna Valle: "Volevo fare l'astronauta"/ "Ho un taccuino su cui appunto sms d'amore"

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni prima puntata: Emma ritrova la figlia!

Nella prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la vita di Emma sta per avere una svolta inaspettata. Una notte la donna viene attirata dalle note di una canzone e si trova davanti una ragazza sconosciuta che balla davanti a una piccola folla di persone. L’étoile vorrebbe capire di chi si tratta, ma Enrico la trascina via, invitandola a chiudere con il passato, una volta per tutte. Ed Emma ne ha di cose per cui gioire: grazie al suo talento, l’Accademia di ballo è stata rilanciata e ora tutti ne parlano bene, al punto da essere stata invitata a debuttare in un importante teatro di New York con un adattamento coreografico in chiave contemporanea del Lago dei Cigni sulle musiche di Tchaikovsky.

Ullisse Lendaro, marito Anna Valle/ Primo incontro nel 2006. Figli Ginevra e Leonardo

Emma avrà quindi bisogno di un corpo di ballo al completo e dovrà fare dei provini per scegliere il meglio tra ballerini e ballerine. Durante una di queste prove, la donna resta stregata dal portamento e dalle potenzialità di una ragazza, Diana Novak, che si è presenta alle audizioni per volere della madre, l’austera Petra Novak. E sarà proprio quest’ultima a fare una sconvolgente confessione all’étoile: Diana altri non è che la bambina che credeva perduta, Alice. Emma viene di nuovo gettata in un turbine di emozioni che rischia di coinvolgere anche le persone a lei care. Ma chi si nasconde dietro la misteriosa Diana?











© RIPRODUZIONE RISERVATA