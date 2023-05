Luce dei tuoi occhi 2/ Anticipazioni e diretta puntata 10 maggio: la crisi diRoberto

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni e commento della puntata live il 10 maggio 2023

Le trame della nuova puntata di Luce dei tuoi occhi 2, poi, proseguono con dei risvolti inaspettati e dalle emozioni al cardiopalmo. Primo tra tutti é quello relativo alle condizioni di Roberto Conti, che ricoverato in ospedale, appaiono da subito gravi. Dopo l’incidente l’uomo registra una crisi importante in ospedale, dopo una visita ricevuta da Diana. “Io volevo solo guardarlo negli occhi e chiedergli come mai mi abbia portata via da te”, dichiara Diana, la figlia ritrovata di Emma, Incalzata dalla mamma naturale sulla crisi del fratello. Una emorragia interna post-operatoria, poi, viene diagnosticata a Roberto, che ha perso molto sangue. (Agg. Di Serena Granato)

Roberto é nei guai

La nuova puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la fiction targata Mediaset e con Anna Valle tra i protagonisti del cast di interpreti, si apre con l’introduzione del personaggio di Roberto Conti. Quest’ultimo é il fratello di Emma Conti, personaggio che Anna Valle interpreta nella fiction in chiaro tv su Canale e in streaming online su Mediaset infinity.

“Sono certa che mio fratello sia a conoscenza di qualcosa per cui qualcuno sarebbe disposto ad ucciderlo”, dichiara in una confidenza di sfogo Emma Conti, nell’incipit della puntata dove Roberto finisce in ospedale in seguito ad un grave incidente.

Luce dei tuoi occhi 2, quinta puntata 10 maggio su Canale 5

Questa sera, mercoledì 10 maggio 2023, su Canale 5 va in onda la quinta puntata di “Luce dei tuoi occhi 2”, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. La scorsa puntata ha registrato un rialzo degli ascolti, dopo il calo della terza puntata eccezionalmente trasmessa di martedì: 2.823.000 telespettatori con share del 16,20%.

Emma ha finalmente ritrovato Alice la figlia che le era stata portata via, ora si chiama Diana ed è cresciuta con Petra, una misteriosa donna che sembra nascondere molti segreti. Ma le cose non sono facili per Emma: una delle allieve dell’Accademia, Vicky, è stata uccisa; Enrico si è avvicinato a Petra, i due si sono anche baciati; Roberto, suo fratello che era coinvolto nel rapimento di Alice, è uscito di prigione.

Dove siamo rimasti in Luce dei tuoi occhi 2

Facciamo il punto su quanto accaduto la scorsa puntata di “Luce dei tuoi occhi 2”. Enrico cerca di farsi perdonare da Emma, mentre Petra le dice d’essere innamorata dell’uomo. Diana riesce a fare amicizia con alcune ragazze dell’Accademia. Emma vorrebbe sapere di più sul passato di Diana, che le ha rivelato di soffrire molto per la morte dell’amica Regina. Roberto Conti, il fratello di Emma, è uscito di prigione per un permesso di cinque giorni e si presenta a casa di Petra: i due si conoscono da tempo! Roberto inoltre chiede dei soldi alla donna in cambio di prove compromettenti. Intanto Enrico indaga sul passato di Petra: la donna gli confessa di essere stata legata a un malavitoso che le aveva portato Diana. Emma sorprende Enrico e Petra mentre si baciano, intanto Roberto viene investito da un’auto.

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni quinta puntata

Nella quinta puntata di “Luce dei tuoi occhi 2” Roberto, dopo essere stato investito da un’auto pirata, lotta tra la vita e la morte in ospedale. Il fratello di Emma è in stato di incoscienza e ancora una volta la ex ballerina non può avere le risposte che attende da tempo.

Perché Roberto si è incontrato con Petra? Emma decide di recarsi direttamente da Petra per ottenere le risposte di cui ha bisogno ma Armando la invita ad allontanarsi. Petra deve lasciare Vicenza insieme a Diana: se Roberto dovesse svegliarsi e rivelasse le cose di cui è a conoscenza, metterebbe in pericolo anche Diana. Roberto si sveglia dal coma, ma dice di non ricordare nulla di quanto successo dopo essere dopo essere uscito dal carcere ed essere stato investito da una macchina.

