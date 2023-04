LUCE DEI TUOI OCCHI 2/ Anticipazioni e diretta puntata 25 aprile: Vicky é annegata?

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni e commento live sulla puntata in diretta il 25 aprile 2023

La nuova puntata di Luce dei tuoi occhi 2, in onda nella prima serata di Canale 5, si apre con le indagini in corso rispetto al nuovo caso di cronaca. Si tratta del giallo della morte della giovane Vicky, venuta a mancare in circostanze del tutto misteriose. La prima pista che si solleva, rispetto alle ipotesi della morte della giovane, é quella secondo cui la giovane sarebbe scivolata e annegata, in un fiume, nel triste epilogo di una passeggiata funesta. (Agg. Di Serena Granato)

Luce dei tuoi occhi 2, terza puntata 25 aprile su Canale 5

Questa sera, martedì 25 aprile, su Canale 5 va in onda la terza puntata di “Luce dei tuoi occhi 2”. La fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno anticipa di un giorno la messa in onda: mercoledì sera, infatti, andrà in onda la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Dopo aver ritrovato la figlia creduta morta, nel nuovo appuntamento Emma (Anna Valle) deve fare i conti con le conseguenze di questa scoperta.

Anche Diana (Irene Paloma Jona) ha scoperto di essere la figlia biologica della maestra di danza e si è rifugiata nelle droghe pesanti: la ballerina è stata salvata da Emma e Enrico. Ormai la storia di Alice – la figlia di Emma – è nota a tutti: “L’ho voluta nella compagnia perché ha talento, ma non farò favoritismi. Lo sapete”, ha detto Emma alle sue allieve. Diana invece continua a tenere a distanza sia Emma che Petra.

Dove siamo rimasti in Luce dei tuoi occhi 2

Anche in accademia, Diana fa fatica a inserirsi: il rapporto con Vicky (Greta Malengo) è burrascoso. Una sera Vicky minaccia Diana di riferire all’insegnante cosa ha scoperto su di lei: “Sta venendo qua Emma. Le racconterò tutto e andremo insieme alla polizia”.

Mentre le due litigano Diana perde un braccialetto. Inaspettatamente Vicky parte per Barcellona, ma poco dopo il cadavere della ragazza viene ritrovato sotto un ponte. Intanto Enrico si avvicina a Petra, che lo bacia. La donna ha rischiato di essere investita. Cosa succederà nella terza puntata di “Luce dei tuoi occhi 2”? Nel luogo dove sembra essersi consumato un omicidio, Emma trova per caso un braccialetto di Diana. Miranda, travisando il contenuto di un bigliettino non indirizzato a lei, accusa apertamente la figlia di Emma di essere coinvolta nel delitto.

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni terza puntata

Le indagini della polizia si concentrano proprio su Diana: è stata lei a uccidere Vicky? Durante una seduta di psicoterapia Diana ha ammesso di essere un’assassina: a chi si riferiva? La ballerina guarda sempre una foto in cui sono ritratte due ragazzine: lei e una sua amica.

Quest’ultima è morta diversi anni fa: è stata Diana a uccidere la sua amica? È questo il segreto che aveva scoperto Vicky? Intanto Emma e Petra vorrebbero proteggere la ragazza, ma non riescono a trovare una vera alleanza. Petra, infatti, è sempre più attratta da Enrico. La difficile situazione di Emma si riflette anche sulle sue allieve, che si ritrovano ad affrontare un momento di crisi. Emma riuscirà a tenere il gruppo unito, senza rinunciare alla verità? Appuntamento alle 21.45 su Canale 5 con “Luce dei tuoi occhi 2“.











