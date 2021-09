Luce dei tuoi occhi/ Anticipazioni puntata 22 settembre: la figlia di Emma è viva?

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni puntata oggi, 22 settembre

Anna Valle e Giuseppe Zeno sono tra i protagonisti di Luce dei tuoi occhi, la nuova fiction di Canale5 al via oggi, 22 settembre. In realtà il debutto era previsto per la scorsa settimana ma così non è stato e in corsa la rete ha cambiato la programmazione forse per lasciare spazio a calcio o forse per paura dell’ennesima replica de Il Commissario Montalbano. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, è in realtà un thriller melò ambientato a Vicenza in una accademia di danza nella Basilica Palladiana.

Proprio lì troveremo di stanza la protagonista della fiction, Emma Conti, con il volto di Anna Valle. Lei è una famosa ètoile internazionale che vive a New York ma che adesso torna a Vicenza per prendere in mano una scuola di danza. Nel suo passato c’è una grande ferita, la stessa per la quale è scappata via, la morte di Alice, la figlia che ha avuto da Davide, il suo amore di gioventù (che avrà il volto di Bernardo Casertano).

Luce dei tuoi occhi, la figlia di Emma è ancora viva?

Prende il via da qui Luce dei tuoi occhi, la fiction di Canale5 che vanta nel cast anche Luca Bastianello, Carla Ferraro, Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano e Francesca Beggio. A sconvolgente la vita di Emma ci pensa una lettera anonima che le rivela la verità su quella dolorosa morte. Qualcuno le comunica che in realtà sua figlia non è mai morta ma che gliel’hanno portata via. Non solo, nella lettera scopriamo anche che la bambina è cresciuta proprio a Vicenza ed è una ballerina come lei. Cosa farà Emma a questo punto? Dovrà credere alle parole di una persona che non ha nemmeno il coraggio di dire il suo nome? Forse un dettaglio importante la spingerà a cercare la verità.

