Luce dei tuoi occhi/ Anticipazioni puntata 5 ottobre 2021: Emma denuncia Enrico!

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni terza puntata 5 ottobre 2021

Questa sera, martedì 5 ottobre, va in onda la terza puntata di “Luce dei tuoi occhi”, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. La serie è stata anticipata al martedì per non scontrarsi con la Nazionale Italiana che scenderà in campo contro la Spagna mercoledì sera su Rai 1. Emma Conti (Anna Valle) è un’étoile di fama internazionale che vive a New York. Era solo una ragazza quando ha deciso di lasciare Vicenza dopo la perdita della figlia Alice, avuta da Davide il suo primo grande amore. Sedici anni dopo il tragico evento, Emma riceve una lettera che la informa che la figlia non è morta, ma vive a Vicenza ed è una ballerina.

The Rookie 3/ Anticipazioni 2 ottobre: il primo giorno di Jackson e Lucy

Emma decide quindi di tornare in Italia per scoprire la verità. Il ritorno a Vicenza sarà un vero e proprio tuffo nel passato. Qui Emma conosce il professore Enrico Leoni e il commissario Luisa Guerra, attuale compagna del suo ex Davide.

Luce dei tuoi occhi, Emma si avvicina sempre più ad Enrico e tra i due cresce l’attrazione ma…

Nel terzo episodio di Luce dei tuoi occhi, in onda questa sera in prima serata su Canale 5, Emma si avvicina sempre più ad Enrico e tra i due cresce l’attrazione. Dopo una scoperta che riguarda il suo passato, invece, Davide tende ad allontanarsi da Luisa. Emma accompagna Miranda dai nonni, ma Enrico non apprezza l’iniziativa della donna, che sente come un atto di invadenza nella loro famiglia. Nel garage dei suoceri di Enrico, Emma vede una vecchia macchina verde che assomiglia a quella ricercata per l’incidente a Valentina, ancora in coma in ospedale. Emma inizia quindi a sospettare del professor Leoni e lo denuncia: Enrico viene così condotto in commissariato e interrogato.

NCIS 18/ Anticipazioni episodio oggi, 1 ottobre: una bomba uccide...

Miranda scoprirà così le tristi verità della sua famiglia. La quarta puntata di “Luce dei tuoi occhi” andrà in onda mercoledì 13 ottobre sempre su Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Bull 5/ Anticipazioni episodio oggi, 1 ottobre: un suicidio cambia tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA