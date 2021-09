Luce dei tuoi occhi, location/ Dov’è stata girata? Vicenza protagonista indiscussa

Luce dei tuoi occhi, qual è la location della nuova fiction di Canale 5 con protagonista Anna Valle? E’ in arrivo una storia drammatica nella nuova serie tv con protagonista Anna Valle nel ruolo di Emma Conti, famosa étoile internazionale che lascia la sua casa di New York per tornare nella sua città natale in Italia alla ricerca della sua bambina che credeva morta alla nascita. La fiction dal sapore thriller vede la protagonista tornare in una accademia di danza per cercare la figlia che credeva morta della nascita. La serie è ambientata a Vicenza e buona parte delle riprese sono state registrate all’interno della Basilica Palladiana che fa da sede per l’accademia di danza.

La Basilica Palladiana è un gioiellino della città di Vicenza: affacciata su piazza dei Signori, è un edificio pubblico nato dalla riprogettazione del Palazzo della Regione. Il palazzo era in stile gotico, ma il Palladio l’ha arricchito inserendo marmo bianco a serliane. In passato la Basilica è stata sede magistrature pubbliche cittadine, mentre oggi è stata adibita a sede per ospitare mostre d’arte e d’architettura. La sua importante a Vicenza è tale che la città è riconosciuta come “la città del Palladio”.

Location Luce dei tuoi occhi: “Una bellissima opportunità per la città di Vicenza”

La città di Vicenza è il cuore della nuova fiction ‘Luce dei tuoi occhi‘. Una location inedita, ma che sicuramente conquisterà i telespettatori per via della presenza di 23 monumenti, 16 ville attribuite al geniale Palladio. Una città considerata patrimonio dell’Unesco a conferma della sua bellezza. Anche Francesco Rucco, sindaco della città di Vicenza, ha accolto questa opportunità con grande entusiasmo: “una bellissima opportunità per la città di Vicenza, di dimostrarsi in tutta la sua bellezza e, per Mediaset, di avere un’ambientazione di qualità per lo spettatore. Siamo certi che anche la nostra città riuscirà a diventare di nuovo meta per coloro che desiderano scoprire le opere di Andrea Palladio, grazie al quale Vicenza è patrimonio dell’Unesco”.

Sulla storia della fiction, invece, Massimo Del Frate ha anticipato: “Luce dei tuoi occhi è una serie tv pensata appositamente per Vicenza, dove la Basilica Palladiana e il Teatro Olimpico saranno veri protagonisti della nostra storia”.



