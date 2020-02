Luce di Elisa a Sanremo 2020/ Riproposto oggi dopo la vittoria all’Ariston nel 2001

Il brano “Luce” di Elisa torna a Sanremo 2020 cantato da Rancore nella serata delle cover. Il brano è stato interpretato da Elisa, che da poco ha festeggiato l’anniversario, nell’edizione del Festiva del 2001 poi vinta dall’artista triestina classe 1977. Si tratta di un singolo realizzato dalla cantautrice triestina in collaborazione con Zucchero Fornaciari. La canzone è stata scritta prendendo spunto da un quadro dipinto proprio dalla stessa Elisa, in cui è raffigurato un volto di una donna sul quale scorre una lacrima. Nello specifico, il singolo racconta la storia di una giovane ragazza che chiede al suo compagno di esprimersi e confidarsi, di rivelare i suoi sentimenti sinceri, ma lasciando da parte le barriere e ogni filtro. In un’intervista Elisa ha poi ammesso che quella storia sarebbe autobiografica e racconterebbe di una vecchia relazione fra la cantautrice e il suo ragazzo, nata in Friuli e conclusasi dolorosamente.

I due amanti, che avevano progettato una vita insieme, hanno poi deciso di prendere due strade diverse e troncare definitivamente la relazione. Alla stesura del testo, oltre a Zucchero, avrebbe collaborato anche la mamma di Elisa. In origine il testo del brano era stato scritto in lingua inglese e portava il titolo “Come speak to me”. La mamma di Elisa si sarebbe occupata della traduzione, in modo che i versi risultassero profondi ed emozionanti. La canzone ha anche portato effetti positivi sulla vita di Elisa, tanto da aver rafforzato e intensificato il rapporto con la madre.

Video, Luce di Elisa





© RIPRODUZIONE RISERVATA