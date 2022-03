Luce e gas sconto in Bolletta/ Il bonus non è per tutti: a chi a spetta e quanto?

Sconto sulla bolletta di luce e gas: dal 1° Aprile cambia tutto!

Già dai primi mesi dopo l’aumento di luce e gas in bolletta, gli italiani chiedono una riduzione drastica per riuscire ad arrivare a fine mese. Il resoconto su chi è riuscito a pagare e chi no, è realmente drastico, motivo per cui servono delle misure urgenti. E dal 1° di Aprile sarà possibile avere la lo sconto sulla bolletta di gas e luce.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Anp chiede di alzare le minime a 650 euro

Stefano Besseghini, presidente di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), ha specificato quanto sia essenziale correre ai ripari riducendo presto i costi di commercializzazione delle materie prime, per calmierare i prezzi delle bollette di gas ed elettricità.

Sconto Bolletta Luce e gas riduzione: come potrebbero variare i nuovi costi

Stando a quanto citato nel Decreto Legge n.17/22, il Governo starebbe provvedendo ad instaurare nuovi fondi e risorse per poter avere uno sconto e ridurre i costi in bolletta relativamente a luce e gas. La soluzione iniziale è quella di ridurre una percentuale dell’IVA, ovvero il 5% sul gas per l’intero trimestre.

RIFORMA PENSIONI/ Ricalcolo con aliquota al 2,44% per le forze di polizia

Così facendo 30 milioni di persone e 6 milioni di aziende, potranno alleggerire i costi mensili grazie anche al potenziamento relativo al bonus sociale. Secondo delle stime, potranno beneficiarne 3 milioni di famiglie per l’incentivo elettrico ed infine 2 milioni di famiglie per quello del gas.

Complice anche l’innalzamento del reddito familiare (ISEE), il cui bonus sarà dato entro i 12 mila euro (rispetto ai precedenti 8.265 euro) 20mila euro per le famiglie che hanno oltre 3 figli a carico.

A conti fatti, una famiglia media italiana nel prossimo trimestre 2022, pagherebbe l’83% in più rispetto ai 12 mesi precedenti per l’elettricità. Per il gas invece, la variazione ammonterebbe a +71% rispetto all’ultimo anno 2021.

PENSIONI/ I "luoghi comuni" e i dati insoliti dell'Inps

Sconto bolletta Luce e gas: come si può avere la riduzione dal 1° di Aprile

Per usufruire della riduzione in bolletta di luce e gas e avere uno sconto, che ricordiamo potrà essere applicata dal 1° aprile 2022 soltanto per coloro che rispettano i requisiti ISEE sopra esposti, ecco le due soluzioni da poter intraprendere:

Sfruttare servizio per l’Isee precompilato accedendo alla piattaforma MyInps e allegare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Chiedere assistenza ad un CAF (centro di assistenza fiscale) vicino al proprio territorio di competenza.

Nel caso in cui si fosse titolari di reddito o pensione di cittadinanza, non è necessario scaricare e compilare la DSU, poiché quest’ultima documentazione sarà sufficiente a farsi approvare la richiesta di incentivo sociale.

Grazie all’accesso dei dati ottenuti dall’INPS, sarà l’ente stesso a mettersi in comunicazione con Arera, in modo tale da poter selezionare le famiglie idonee al bonus agevolativo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA