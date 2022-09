“Luce-gas, 1 su 3 faticherà a pagare bollette Natale”/ Dati Coop: 68% taglia consumi

I dati contenuti nel rapporto Coop 2022 sono drammatici: il report sui consumi e gli stili di vita degli italiani, presentato nelle scorse ore a Milano, ha lanciato l’allarme in merito al caro prezzi. È emerso, come ricostruito da TgCom24, che con gli aumenti di luce e gas, una persona su tre faticherà a pagare le bollette entro Natale. I problemi non riguardano però esclusivamente le utenza. Il 57% delle famiglie, infatti, è in difficoltà anche a pagare l’affitto, tanto che il 26% pensa di sospendere o rinviare il pagamento.

I cittadini che stanno pensando a come evitare la crisi nera sono in tanti. Il 68% delle persone intervistate in tal senso ha ammesso di avere iniziato con una strategia di “spending review”, mentre il 17% ha dichiarato di avere l’intenzione di farlo con l’arrivo dell’autunno. I modi sono del tutto personali: c’è chi rinuncia alle spese notevoli come quelle per una nuova auto o moderni elettrodomestici, c’è chi inizia a fare a meno del condizionatore e non solo. Il 41% della platea è già molto attento ad accendere le luci il meno possibile.

“Luce-gas, 1 su 3 faticherà a pagare bollette Natale”. Lo stipendio non bassa

Le spese sono aumentate sempre di più, ma gli stipendi degli italiani sono sempre gli stessi. È anche per questo motivo che uno su tre faticherà a pagare le bollette di luce e gas a Natale. Il nostro Paese, in termini di salari medi, secondo il rapporto Coop 2022, è all’ultimo posto della classifica tra le principali economie europee. È emblematico il fatto che 900 mila persone abbiano uno stipendio di meno mille euro. Lavorare non basta più per condurre una vita agiata. Nell’ultimo anno i poveri sono stati 6 milioni in più rispetto a quello precedente.

Al tempo stesso, però, l’altra faccia della medaglia mostra che i ricchi stanno continuando ad arricchirsi sempre di più. Dal 2019 a ora la ricchezza dei milionari è aumentata del 36%. Lo dimostra il fatto che in quest’annosono aumentate del 46% le compravendite di case il cui valore supera un milione di euro e del 16% le immatricolazioni di auto di lusso.











