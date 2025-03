La luce è stata trasformata in un supersolido e il merito va a un piccolo gruppo internazionale di scienziati – tra nanotecnologi, ingegneri e fisici – che hanno sviluppato un modo per forzare la luce laser al punto tale da diventare un supersolido. Ciò non vuol dire propriamente che la luce sia diventata un solido nell’accezione standard a cui possiamo essere abituati, perché il supersolido è un materiale speciale, solido ma al tempo stesso con le proprietà di un fluido.

Quindi, è come un liquido che scorre senza attrito, ma al tempo stesso ha una struttura ben definita. Questo vuol dire che il team in questione, di cui fanno parte anche scienziati italiani, è riuscito a rendere la luce stabile come un solido e fluida come un liquido.

DA LUCE A SUPERSOLIDO, SVOLTA NELLA FISICA QUANTISTICA

Per creare questa inedita forma di materia sono stati usati atomi freddi che interagiscono in maniera particolare con la luce, in condizioni ad hoc. Questo lavoro, che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature, ha dimostrato anche come si possa arrivare a manipolare la luce e la materia in modi del tutto nuovi, di conseguenza si possono sviluppare tecnologie avanzate, ad esempio nuovi laser e calcolatori quantistici più efficienti di quelli attualmente a disposizione.

I supersolidi sono entità che esistono solo in ambito quantistico e finora erano realizzati con gli atomi. Da studi condotti in passato si è scoperto che non hanno viscosità e si formano in strutture cristalline simili al modo in cui gli atomi si dispongono nei cristalli di sale. In virtù della loro natura, i supersolidi vengono creati in ambienti molto freddo, perché così gli effetti quantistici sono visibili.

COME È STATA CREATA LA LUCE SUPERSOLIDA

Uno dei membri di questo team faceva parte di quello che oltre dieci anni fa aveva dimostrato che la luce può diventare un fluido nelle giuste circostanze, ma ora gli scienziati si sono spinti oltre. Infatti, per creare la luce supersolida hanno sparato un laser su un pezzo di arseniuro di gallio che era stato modellato: da questa interazione si sono formati dei polaritoni, che hanno formato il supersolido. Per capire se lo fosse davvero, il team di scienziati ha effettuato dei test, ma non era facile, visto che non era mai stato creato un supersolido di luce. Nonostante le difficoltà incontrate, sono riusciti a dimostrare che era solido e al tempo stesso fluido, e senza viscosità.

COSA SUCCEDE ORA

Ma il lavoro dei ricercatori non si ferma qui, perché sono previsti ulteriori studi per scoprire più dettagli sulla struttura. Ad esempio, il team ha notato che questi supersolidi potrebbero essere più facili da lavorare rispetto a quelli fatti con gli atomi, il che potrebbe aiutarci a capire meglio la natura dei supersolidi in generale. Inoltre, questo lavoro per i ricercatori ha potenziali applicazioni “nei dispositivi fotonici avanzati e nel calcolo neuromorfico, cioè l’approccio che cerca di emulare il modo in cui i neuroni si attivano, si connettono e scambiano segnali esattamente come avviene nel cervello“.

Questo lavoro pionieristico è stato condotto dai ricercatori dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di Lecce, insieme all’Istituto nazionale di ottica (Cnr-Ino), le Università di Pavia, Princeton e Innsbruck, e il Lawrence Berkeley National Laboratory.