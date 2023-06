Lucente: “Idea stazioni mobili in Lombardia”/ “Serviremo i paesi in cui non arrivano i treni”

Franco Lucente, assessore ai Trasporti della Regione Lombardia, a Libero racconta i suoi primi mesi alla guida del settore: “I trasporti sono un po’ come la Sanità, toccano la vita di un po’ tutti i lombardi. In queste prime settimane ho preso visione di quanto era stato fatto prima. Alcune cose, nella mia visione, sono da cambiare, altre vanno bene”. L’obiettivo “È una Lombardia sempre più interconnessa. Noi abbiamo 1.500 Comuni e non in tutti arrivano i treni. Per questo dobbiamo creare un sistema che possa dare a tutti la possibilità di muoversi con i mezzi pubblici”.

Canale di Panama minacciato dalla siccità/ "A rischio il 6% del commercio mondiale"

L’idea “che stiamo studiando è quella della stazioni mobili, che potremmo posizionare nei Comuni non serviti regolarmente. Si tratta di prefabbricati che al loro interno hanno un locale dove sostare, distributori di bevande e soprattutto auto e bici elettriche che servono appunto per connettere quel territorio con la stazione dei treni più vicina”. Il rinnovo della flotta dei treni inaugurato con la giunta Maroni che fece un investimento da 1,7 miliardi di euro prosegue: “Pochi giorni fa è stato consegnato il treno numero 111. Da qui a dicembre ne arriveranno ancora una cinquantina. In totale saranno 222, di cui 46 dedicati alle Olimpiadi invernali del 2026”.

Sciopero nazionale voli, Ita Airways, cancellati in 42 / Il comunicato: "Piano per limitare i disagi"

Lucente: “Rinnoveremo il contratto con Trenord”