Luchè è un noto artista napoletano che è diventato un'icona della musica rap. In passato l'uomo ha vissuto un divorzio ma è sempre stato molto riservato.

Il cantante Luchè sarà uno dei protagonisti che prenderà parte ai Tim Music Awards, evento che si terrà in prima serata Venerdi 12 Settembre 2025. Parliamo di un artista che ha fatto e sta facendo la storia della musica ed è una vera e propria icona rap, ma andiamo a conoscere meglio dentro e fuori il mondo musicale chi è davvero Luchè.

Luchè è il nome d’arte di Luca Imprudente, un cantante che nasce a Napoli il 7 Gennaio 1981. Luca cresce a Marinella, un noto quartiere di Napoli ai confini con Scampia. Fin da ragazzo Luchè si interessa al mondo della musica e comincia ufficialmente la sua carriera fondando i Co’ Sang, gruppo creato insieme a Ntò, Denè e Dayana.

Il gruppo si fa conoscere pian piano ovunque ma è a Napoli che hanno un successo impressionante e pubblicano diversi album. Nel 2012 Luchè e Ntò si separano e l’artista lavora come solista. Negli anni inizia a pubblicare feat in coppia con artisti importanti del rap italiano come Marracash o anche Emis Killa. Negli anni il cantante attua vari dissing, in particolare lo fa nel 2023 con Salmo.

Dal rap alla vita privata: le ultime su Luchè

Abbiamo visto Luchè negli ultimi anni attuare grandi collaborazioni, lo abbiamo visto sia con artisti più datati che giovani in rampa di lancio come ad esempio Geolier. Ha preso parte anche al Festival di Sanremo ed ha preso parte anche alla serata di Duetti insieme a Guè e Gigi D’Alessio. L’uomo è molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata.

Sappiamo che l’uomo ha avuto un matrimonio ed un divorzio alle spalle nel 2023, ne ha parlato l’artista nel programma Say Waad ed è stato più volte molto onesto raccontando il suo rapporto con l’amore e l’uomo ha poi continuato: “Per me la donna è la definizione di bellezza in tutte le sfumature ed ha un ruolo molto importante nella mia vita”.

Non ha mai fatto nomi o esempi personali ma a One More Time l’artista ha spiegato: “Dopo le mie ultime esperienze mi sono forzato a cambiare ed ho capito che sono rimasto in una sorta di comfort zone, mi sono ritrovato in relazioni simili perchè non mi sono dato tempo per crescere ma ora ho realizzato tutto. Il rapporto con le donne per me è sempre stato conflittuale”.