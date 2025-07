Luchè, chi è il rapper originario di Napoli: la carriera nel mondo della musica, poi il percorso da solista. L'artista è fidanzato?

Nato a Napoli nel 1981, Luchè è cresciuto in un quartiere difficile, Marianella, ai confini con Scampia. Il suo percorso nel mondo della musica è cominciato nel 1997, quando insieme al rapper Ntò ha fondato il gruppo dei Co’Sang, pubblicando il primo album, “Scaccanapoli”. Dopo i primi anni in coppia con Ntò nei Co’Sang, nei quali Luchè ha collaborato anche con altri artisti come Rischio e Inoki, il rapper ha cominciato la sua carriera da solista. È successo nel 2012, quando in seguito allo scioglimento dei Co’Sang Luchè ha deciso di pubblicare il suo primo album da solista, intitolato L1.

Nell’album ci sono anche tracce con i Club Dogo, Marracash ed Emis Killa. Due anni più tardi è arrivato il secondo album, L2, composto da brani con Marracash, Clementino e Achille Lauro. Dopo anni di successi, per Luchè nel 2024 è arrivata anche l’esperienza del Festival di Sanremo insieme a Guè, Gigi D’Alessio e Geolier, questo in gara. Una nuova esperienza e una nuova tappa della carriera per Luchè, che si è esibito nel medley di “Strade” che ha vinto il primo posto nella serata delle cover. Nel 2024 il rapper si è riunito con i Co’ Sang, per un concerto del settembre successivo. Nel maggio del 2025 è invece uscito il suo sesto album, “Il mio lato peggiore”.

Luchè, chi è: “Le persone scrivono cattiverie su di me”

Non è chiaro se nella vita di Luchè ci sia o meno una donna. L’artista è infatti molto riservato e per questo non ha mai parlato pubblicamente della sua vita sentimentale. Adora, infatti, proteggere la sua privacy, come ha avuto modo di dire in più di un’occasione. “A volte le persone che scrivono cattiverie su di me sono persone che non mi conoscono davvero, e magari conoscono solo il 10% di quello che sono e di quello che faccio” ha affermato Luchè, confermando dunque la sua propensione alla privacy.