Luché, chi è?/ Dal gruppo Co’Sang alla carriera da solista, oggi al Concerto primo Maggio

Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente, è un rapper e un produttore italiano nato il 7 gennaio 1981 a Napoli. Sarà presente anche lui al concertone del Primo Maggio portando uno dei suoi brani originali e molto amati e conosciuti. Sicuramente c’è grande attesa di ascoltarlo anche perché non essendo così noto alcuni devono scoprire ancora la sua musica. Siamo curiosi, quindi, di sapere quali brani deciderà di cantare e attendiamo con ansia il Primo Maggio per assistere a questo concerto straordinario che vedrà alternarsi un grande numero di artisti italiani e internazionali. Quello che sappiamo è che l’artista non si nasconde dietro le rime anzi è sempre e comunque pronto a raccontarsi e a essere vero.

Chi è Luché? Dal 2021 la carriera da solista…

Luchè ha iniziato la sua carriera con il gruppo Co’Sang fondato con l’amico Ntò e formato anche da Denè e Dayana. Nel 2012 il gruppo si è sciolto e Luchè ha iniziato la sua carriera da solista, realizzando nel 2012 l’album L1, nel 2014 L2, nel 2016 Malammore, nel 2018 Potere e nel 2022 ha pubblicato Dove volano le aquile. Con il gruppo Co’Sang aveva realizzato due album in studio, Chi more pe’ mme nel 2005 e Vita bona nel 2009. Per un certo periodo della sua carriera, a partire dal 2010, ha anche realizzato un progetto con altri artisti partenopei del collettivo Poesia Cruda, producendo l’album Poesia cruda mixtape vol.1. Sul palco del Primo Maggio si presenterà da solo per presentare uno dei suoi ultimi brani del disco appena pubblicato, per far conoscere al pubblico presente in piazza e agli spettatori che seguiranno il concerto da casa, le sue ultime canzoni.

Luché, il video di Over

