C’è anche Luchè tra i cantanti protagonisti del Concerto Primo Maggio 2025 in programma nella splendida cornice di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil, quest’anno è presentato da Noemi, Ermal Meta e BigMama. Non solo, sul palcoscenico troveremo anche Vincenzo Schettini, fisico e divulgatore scientifico famoso sui social per La Fisica che ci piace. Il rapper e produttore discografico italiano è pronto a stupire tutti i presenti con il suo nuovo singolo “Autostima” che anticipa il nuovo progetto discografico dal titolo “Il mio lato peggiore” in arrivo dal 16 maggio in tutti i negozi e piattaforme digitali e streaming. Un ritorno molto atteso quello del rapper tra i più amati della scena musicale rap italiana che ha deciso di puntare su un singolo dal sound internazionale grazie anche alla collaborazione con producer multiplatino Night Skinny.

Una canzone autentica in cui Luchè ha deciso di mettersi a nudo con un testo diretto e vero; il tema centrale sono i rapporti che si consumano, ma anche la fiducia che troppo spesso viene tradita, ma anche di alcuni legami che si trasformano in dipendenze da cui è difficile uscirne.

Luchè torna con un nuovo singolo: il rapper ha una fidanzata?

Nato e cresciuto a Napoli, Luchè ospite di Radio Deejay si è sbottonato parlando della sua infanzia rivelando: “ho visto il primo omicidio a nove anni”. Non è stato l’unica volta, visto che il rapper ricorda benissimo di quando nel suo quartiere sentì dei colpi di pistola che trascinarono lui e gli amici di allora a capire cosa fosse successo. Tutto il passato è diventato poi argomento nelle sue canzoni con il rapper che si domanda. “com’è possibile che una ragazzina di 12 anni debba vedere una cosa del genere?”. A 18 anni ha poi rischiato la vita: “un ragazzo mi caricò la pistola puntata contro la testa per un litigio futile”.

La musica è stata la sua ancora di salvezza anche se deve tantissimo alla serie “Gomorra” visto che il suo brano “O’ primmo ammore” è diventato un vero e proprio tormentone facendolo conoscere dal grande pubblico italiano. “La gente non sapeva che si trattava del mio nuovo singolo” – ricorda il rapper, ma da quella notte la sua vita è cambiata visto che le sue canzoni macinano un sacco di visualizzazioni e arriva il primo concerto al Palapartenope di Napoli. E’ l’inizio di una carriera che ancora oggi lo vede come uno dei rapper protagonisti indiscussi della musica italiana!

