Luchè, chi è/ Il mistero sulla fidanzata e le critiche: “Cattiverie su di me? Non mi conoscono davvero”

Luchè, chi è, esordi e vita privata: il rapper è fidanzato?

Luchè è tra gli ospiti dell’evento “Gigi – Uno come te“, il concerto – evento di Gigi D’Alessio trasmesso sabato 8 luglio 2023 in prima serata su Rai1. Ma chi è il rapper? Classe 1981, Luca Imprudente, questo il suo vero nome all’anagrafe, è nato il 7 gennaio a Napoli sotto il segno del Capricorno. Cresciuto nel quartiere Marianella, al confine con zone difficili della città, come Scampia, Piscinola e Chiaiano, il rapper inizia a farsi strada nel mondo della musica rap dal 1997 collaborando con l’amico Ntò. I due fondano il collettivo Co’Sang di cui fanno parte anche Denè e Dayana. Il gruppo inizia a farsi conoscere a Napoli riuscendo a pubblicare anche un disco dal titolo “Chi more pe’ mme” che, grazie alla distribuzione della Universal Music, supera i confini partenopei permettendo così al gruppo di farsi conoscere anche fuori dalla Campania.

Viva Rai 2!, i residenti di Via Asiago protestano contro il programma/ "La strada viene lasciata sporca!"

Nonostante il successo dell’album però il duo rapper decide, nel 2012, di separarsi. Inizia così la carriera solista di Luchè che per il primo album di debutto collabora con grandi nomi della scena rap italiana come Club Dogo, Marracash ed Emis Killa. “L1” è il disco d’esordio pubblicato il 19 giugno del 2012. E’ l’inizio di una fortunata carriera.

Mara Venier condurrà per l'ultima volta Domenica In?/ "Già quest'anno ero molto indecisa…"

Luchè, il successo con “Ti amo” e il diso “Malammore” e la risposta alle critiche

Dopo il primo disco di inediti, Luchè prosegue la sua carriera solista con il disco “L2” pubblicato nel 2014 in cui collabora con Clementino, Achille Lauro e Marracash. Due anni dopo, nel 2016, la consacrazione e il grandissimo successo di pubblico con l’album “Malammore” al cui interno c’è la super hit “Ti amo”. Intervistato da billboard.it parlando di successo ha detto: “io sono uno che i traguardi non li festeggia nemmeno. Forse dall’esterno si percepisce un’immagine diversa, ma sono anche una persona che fa del grande auto-sabotaggio. Non ci ho mai pensato a questa cosa…”.

Rossella Brescia: "Da giovane 4 ore in treno per danzare"/ "Ballare con Carla Fracci emozione incredibile"

Nonostante il successo, Luchè ha deciso di continuare sempre a rischiare: “so di star facendo qualcosa di importante”. Seguono diversi album di successo fino all’ultimo “Dove volano le aquile”. Per quanto concerne la vita privata non è dato sapere nulla: il rapper, infatti, è molto discreto e riservato anche se in passato si è chiacchierato di una possibile relazione con Virginia Stablum, ex volto di Uomini e Donne, mai confermata dai diretti interessati. Oggi lei è fidanzata con Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni. Spesso soggetto a critiche, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Billboard Luchè ha dichiarato: “A volte le persone che scrivono cattiverie su di me sono persone che non mi conoscono davvero, e magari conoscono solo il 10% di quello che sono e di quello che faccio. Chi mi conosce davvero sa bene che non ho mai giocato a questo gioco bruciando tappe o cercando la via facile per arrivare al successo, per poi magari con paraculaggine tornare indietro e rifarlo di nuovo.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA