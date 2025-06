Chi è Luchè, l'artista napoletano che ha cominciato a fare musica da giovanissimo con i Co'Sang? Il duo e poi la carriera come solista

Originario di Napoli, terra con la quale ha un profondo legame, Luchè è uno dei rapper più amati di Italia. Nato nel 1981, all’anagrafe Luca Imprudente, dopo essere cresciuto a Marianella, quartiere partenopeo, nel 1997, a sedici anni, ha cominciato il suo percorso nella musica, mentre studiava al liceo scientifico. Insieme a degli amici fondò un gruppo musicale, i Co’Sang, e iniziò la sua attività artistica con loro, fino a diventare un duo dopo l’abbandono di due componenti. Luchè ha dunque cominciato la sua carriera musicale collaborando con altri musicisti, duettando anche in diverse occasioni con altri artisti come i Club Dogo, una delle band rap più apprezzate del momento.

Nel 2012, dopo lo scioglimento dei Co’Sang, per Luchè è cominciata la carriera artistica indipendente, suggellata dalla pubblicazione del primo album da solista. Nel frattempo il rapper ha aperto un’attività imprenditoriale a Londra con una pizzeria, aperta poi a New York in seconda sede. Diversi, poi, gli album pubblicati negli anni successivi, con tante collaborazioni di livello come quelle con i rapper Guè, Marracash, Noyz Narcos ma anche con Elisa. Nel 2024 Luchè ha annunciato la réunion dei Co’Sang mentre nel 2025 ha pubblicato il suo sesto album da solista.

Luchè: “La ribellione? Dire la verità”

Raccontandosi a “Fanpage”, Luchè ha parlato della sua carriera e del successo ottenuto. “Mi sono sentito solo in una società estremamente superficiale” ha spiegato l’artista. Parlando della sua carriera, il rapper ha sottolineato: “Pensavo di meritare di più ma poi ho capito che la vittoria può essere anche interna, personale, non deve significare avere tot soldi o dischi di Platino. Io alterno momenti in cui sono felice e soddisfatto, ad altri no”. Nel suo ultimo lavoro, Luchè parla anche di ribellione: “È un concetto che nasce con te. Oggi la ribellione è cercare il pretesto di dire la verità quando questa non è richiesta”.