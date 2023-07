Luché contro Salmo, scoppia il dissing al veleno/ “Diecimila biglietti regalati per San Siro”, lui replica…

Luché contro Salmo, scoppia il botta e risposta a suon di rime: dissing al veleno

Il rapper napoletano Luché, 42 anni, ha pubblicato il 4 luglio 2023 ‘Estate dimmerda 2’, un dissing contro il collega Salmo, 39enne, risposta alle citazioni di quest’ultimo nelle sue 64 Bars per RedBull. Una battaglia tra i due a colpi di rime visto che Salmo ha risposto con ‘Dove volano le papere’, prendendo in giro l’album di Luché dal titolo ‘Dove volano le aquile’. Ricordiamo che in termini tecnici un dissing, ovvero dissare, vuol dire insultare attraverso un brano.

Questa rivalità tra Salmo e Luchè inizia nell’agosto del 2019, quando Salmo pubblica un post per festeggiare il successo di Machete Mixtape 4. Queste le sue parole sui social: “A cinque settimane dall’uscita Machete 4 è ancora il disco più venduto in Italia. Playlist dopo nove mesi è ancora nella Top 5. Facile raggiungere la prima posizione, difficile restarci. Funziona così! So che può dare fastidio e chiedo scusa per la sboronata ma questi sono i due migliori album usciti tra il 2018 e il 2019 – Salmo”. Un commento che sminuì decisamente tanti altri rapper tra cui Luché che commentò in maniera infastidita.

Luché risponde a Salmo: “Diecimila biglietti regalati per San Siro”

La risposta di Salmo non si fece attendere, il rapper infatti definì il collega: “Rapperino invidioso che dal vivo da schifo”. In risposta Luché sostenne che Marylean (quinta traccia di Machete 4) sia copiata dalla sua Je ce credevo, e che in Playlist ci siano “almeno 5-6 rime identiche” alle sue. Da allora un continuo insultarsi tra i due a suon di rime.

Lo scontro è proseguito di recente, circa una settima fa, con le 64 barre per RedBull prodotte da Luciennn, con Salmo che ha citato indirettamente Luchè nelle sue strofe. La replica di Luché è arrivata sette giorni dopo le barre per RedBull, con la pubblicazione sul suo canale ‘Estate dimmerda 2’. Qui dice: “Diecimila biglietti regalati per San Siro. A coerenza stammo forte, stammo forte, ah (…) Hai avuto il tuo momento, poi la trap vi ha finiti (Uh) (…) Quanti commenti hai cancellato? Quanta gente hai bloccato?” L’ultima risposta è di Salmo alle 12.30 di mercoledì 5 luglio con il suo brano sul canale YouTube Dove volano le papere, chiara parodia di Dove volano le aquile, ultimo disco di Luchè.

