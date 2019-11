Luchè/ Il caso dei 40 euro chiesti ai fan per un selfie (20 anni che siamo italiani)

Luchè sarà ospite di 20 anni che siamo italiani che Rai 1 trasmetterà per tre serate a partire da oggi, venerdì 29 novembre 2019, un programma guidato proprio da D’Alessio al fianco di Vanessa Incontrada. Non è escluso quindi che i due decideranno di riproporre proprio il brano che hanno realizzato insieme di recente. Il caso Luchè non si è ancora spento, nonostante il rapper abbia smentito il recente gossip riguardo al pagamento di 40 euro richiesto ai fan per un selfie insieme. “Non ne so nulla. E, anzi, penso che l’organizzazione del locale si dovrebbe scusare”, ha detto infatti in una Storia di Instagram per prendere le distanze dalle voci messe in giro da un pr di un locale in via Appia a Brindisi. Abbandonati i toni delle polemiche, l’artista napoletano ha preferito ritornare a concentrarsi sulla musica, soprattutto alla luce del recente successo ottenuto con il suo album Potere (il giorno dopo). La riedizione del già pluripremiato disco, ricorda l’Ansa, ha permesso a Luchè di conquistare la classifica Fimi-Gfk e registrare il primo posto, glissando il Western Wars di Bruce Springsteen e Colpa delle favole di Ultimo. Un traguardo a cui ha fatto seguito la famosa polemica fra Luchè e Salmo, colpevole agli occhi del collega di essersi entusiasmato troppo per le cinque settimane in Top 5 vendite registrate dalla sua Machete4. “La prova del nove della musica sono i live e mi dispiace dirtelo fra, tu dal vivo fai veramente c@c@re, fai veramente schifo. E non è solamente la mia opinione, è l’opinione di tutti”, ha risposto Salmo, come ricorda All Music Italia. La diatriba si è conclusa con diverse risposte da ambo le parti, fra cui anche un “mi è bastato per capire quanto veramente sia una merd@ la tua musica e te lo dico veramente con il cuore in mano senza nessuna invidia” da parte di Luchè. Anche se qualcuno crede che il rapper napoletano sia ritornato sull’argomento proprio di recente, per via di uno dei suoi ultimi post: “Attraverso me Disco d’Oro (The Night Skinny), Iside Disco D’Oro (Lazza), Bollicine Disco d’Oro (Vasco Rossi). I numeri non fanno le hit”. Clicca qui per leggere il post di Luchè e i commenti.

Luchè, chi lo ama e chi lo condanna

Chi lo ama e chi lo condanna: Luchè divide, ma continua ad essere vincente dal punto di vista della carriera. Fra i suoi sostenitori tra l’altro troviamo persino Gigi D’Alessio, che lo ha voluto al suo fianco per il singolo Come Me del suo album Noi Due, pubblicato lo scorso ottobre. “Quando ho conosciuto Luchè era imbarazzato a chiedermi una foto”, ha dichiarato il cantante neomelodico, come ricorda Rockol, “mi ha confessato che conosce tutte le mie canzoni, ma proprio tutte. Insomma, sono arrivato anche fra i ragazzi di oggi, fra i rapper”. Una nuova strada per l’ex componente dei Co’Sang, il cui scioglimento ha visto proprio il rapper finire nel vortice delle critiche degli ammiratori.

Attraverso Me disco d’oro





