Luca Varani è in permesso speciale per 15 giorni a Pesaro: "No comment", la reazione di Lucia Annibali alla notizia dell'uscita temporanea dal carcere

In carcere per aver ordinato che la sua ex fidanzata venisse sfregiata, Luca Varani ha ora diritto a un permesso speciale. Lucia Annibali, che per quell’aggressione ha rischiato la vita e che comunque le è cambiata per sempre, preferisce non commentare.

Intanto, l’ex avvocato, condannato a vent’anni di carcere in via definitiva, lascia in via temporanea la sua cella per muoversi liberamente a Pesaro, la sua città, per quindici giorni, rientrando la sera nell’appartamento dove vive il padre, in zona mare.

Una decisione destinata a far discutere, quella del primo permesso così lungo concesso al mandante dell’aggressione che ha devastato il viso di Lucia Annibali, anche perché, stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, sono gli stessi giorni in cui la donna è a Pesaro. Infatti, al giornale ha confermato di essere in città e di essere stata informata del permesso, senza però rilasciare altre dichiarazioni in merito.

LUCIA ANNIBALI SUL PERMESSO PREMIO: “NO COMMENT”

Il precedente permesso concesso a Luca Varani fu quello dell’aprile dell’anno scorso, ma era di soli tre giorni. In quel caso li trascorse nella casa del padre con un regime diverso, quello della detenzione domiciliare, per cui non poteva lasciare l’abitazione neppure per poco. Infatti, le forze dell’ordine all’epoca erano tenute a verificare la presenza nell’appartamento in ogni momento. In questo caso, invece, il mandante dell’aggressione a Lucia Annibali può muoversi liberamente di giorno, una novità di non poco conto.

LUCA VARANI E IL SUO PERCORSO VERSO L’USCITA DAL CARCERE

Nel frattempo ci si chiede quando tornerà libero, visto che in teoria il fine pena è previsto nel 2033, ma, stando ai calcoli, potrebbe arrivare prima. Il Resto del Carlino segnala che Varani ha ottenuto riduzioni per buona condotta, che corrispondono a quarantacinque giorni ogni sei mesi, quindi potrebbe poi chiedere l’affidamento in prova.

In questo caso potrebbe ottenere uno sconto di sei anni, possibile per chi segue un percorso di recupero da tossicodipendente, in virtù di una perizia tossicologica che contestò, oppure l’affidamento semplice, con quattro anni di anticipo, ma in questo caso senza vincoli serali e potendo muoversi liberamente di giorno.