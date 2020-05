Lucia Annunziata e la bufala su De Luca “re d’Italia”/ Copertina Le Parisien è fake

Pubblicità

Gaffe di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più”. Tutta colpa di una “bufala” su Vincenzo De Luca. Nel corso della puntata di oggi, infatti, la conduttrice ha chiesto al presidente della Regione Campania un parere sulla copertina del quotidiano francese Le Parisien che lo incorona come “nuovo re d’Italia”. Ma non è mai successo: la copertina è finta, una fake news per la quale la giornalista pochi minuti dopo è stata costretta a rettificare. Lucia Annunziata ha abboccato alla finta prima pagina per chiedere al governatore cosa pensasse di questa nuova percezione che l’opinione pubblica nazionale e la stampa ha di lui. De Luca viene descritto come il vero “vincitore” di questa pandemia, almeno tenendo conto del consenso mediatico che sta raccogliendo. Le bufale “migliori” in effetti sono legate proprio alla percezione. Il concetto è che per essere credibile una fake news deve essere verosimile.

Pubblicità

LUCIA ANNUNZIATA E LA BUFALA SU DE LUCA “RE D’ITALIA”

«Questo articolo fa la somma di tante altre lodi che lei si è preso nei giornali americani soprattutto, è definito da uno in particolare come il nuovo uomo della politica italiana», dice Lucia Annunziata a Vincenzo De Luca. E gli mostra le prime pagine, tra cui appunto quella fake del quotidiano francese Le Parisien. Il presidente della Regione Campania glissa, invece la conduttrice di “Mezz’ora in più” è costretta pochi minuti dopo a metterci una pezza. «Naturalmente lei aveva capito che la copertina del Le Parisien era uno scherzo che circola sulla rete, ma per noi, io confermo, lei non è il nuovo re d’Italia, ma è il re della Campania». La bufala sulla copertina francese circolava dal mattino, aggiungendosi agli articoli sul governatore campano, questi però veri. Eppure, è vistoso l’errore di ortografia, quel «noveau» anziché «nouveau» che poteva destare qualche sospetto. Invece Lucia Annunziata ci è caduta in pieno, salvo poi fare marcia indietro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA