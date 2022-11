Lucia Annunziata, gaffe sui Mondiali/ Video: “Ah, l’Italia non c’è?”. Tardelli…

La sconfitta contro la Macedona ai playoff è una ferita non rimarginata per tutti gli appassionati di calcio. A causa di quel ko, la Nazionale guidata da Roberto Mancini è stata costretta a rinunciare ai Mondiali per la seconda volta di fila. Ma c’è anche chi non segue il calcio e chi non è interessato a quanto sta accadendo a Qatar 2022. Tra questi possiamo annoverare sicuramente Lucia Annunziata, giornalista e volto di Mezz’ora in più, in onda ogni domenica su Rai 3.

Lucia Annunziata, infatti, ha commesso una clamorosa gaffe nel corso dell’appuntamento di ieri con il suo programma. La giornalista si è sofferamta sul torneo in corso nel Paese arabo in questi giorni insieme a Marco Tardelli, soffermandosi soprattutto su quanto sta accadendo in Iran e sui diritti civili, messi a rischio in Qatar. I calciatori, infatti, non possono indossare la fascia “One Love” dedicata ai diritti LGBT. Un caso che ha fatto parecchio clamore, ma il motivo dell’incredibile errore riguarda proprio gli Azzurri di Mancini…

LA CLAMOROSA GAFFE DI LUCIA ANNUNZIATA

“Le squadre importanti devono fare qualcosa, devono avere il coraggio di andare con la fascia in campo”, il parere di Marco Tardelli a proposito della fascia “One Love”. Il campione del Mondo ’82 ha citato una serie di nazionali di spessore – dalla Spagna alla Germania – e qui subentra Lucia Annunziata. “L’Italia pure”, ha aggiunto, confermando di non essere a conoscenza dell’assenza degli Azzurri al torneo in Qatar. “No l’Italia non c’è, non ci siamo qualificati, il destino ci ha dato una mano e non possiamo protestare”, ha precisato Tardelli, prima delle scuse di Lucia Annunziata per la gaffe. Numerosi i commenti comparsi sul web, ecco una carrellata: “La gaffe è clamorosa e avrebbe abbattuto un bisonte. Non lei. Ce ne fossero di maestre di autoironia come Lucia Annunziata”, “Annunziata dedica un segmento della trasmissione ai mondiali di calcio e lei dimostra di non sapere nemmeno che l’Italia non sta partecipando. Ma come si può?”, “Super gaffe di Lucia Annunziata. Ma con un amabile sorriso ne esce alla grandissima. Per questo la amo, incondizionatamente”.

