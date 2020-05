Lucia Annunziata / Il ritorno in tv dopo la grave polmonite (Aspettando le parole)

Pubblicità

lucia annunz, racconta i problemi di salute riscontrati durante la fase 1, quando sospettava di aver contratto il coronavirus. In realtà, stando a quanto riferito nelle scorse settimane dall’Ansa, alla giornalista era stata diagnosticata una grave forma di polmonite interstiziale bilaterale. Fortunatamente, benché i sintomi fossero simili al Coronavirus, Lucia Annunziata è risultata sempre negativa ai tamponi. Di certo non è stato un periodo facile per la conduttrice, che a tu per con Massimo Gramellini si racconta e spiega le sue ultime settimane a dir poco travagliate. Appuntamento dunque fissato per le ore 20.30, con un vis a vis curioso tra il padrone di casa e l’Annunziata.

Lucia Annunziata, la grave polmonite durante il coronavirus

Lucia Annunziata tra le protagoniste della puntata di questa sera di Aspettando le Parole. La giornalista ospite di Massimo Gramellini racconta lo spavento e i problemi di salute riscontrati durante il lockdown. La conduttrice della tv pubblica ha dovuto fare i conti con una grave forma di polmonite, che le aveva persino reso difficile comunicare. Per il Corriere della Sera la Annunziata “riusciva a stento a parlare”; stasera sarà la stessa giornalista a riepilogare la sua disavventura. Un incidente di percorso che le ha impedito di proseguire la conduzione del suo talk show in onda ogni domenica su Rai3 “In mezz’ora in più”. Adesso il volto dell’approfondimento politico di Rai3 è pronto a ripartire con più energia ed entusiasmo di prima. Il peggio si spera sia alle spalle…



