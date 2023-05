Lucia Annunziata lascia la Rai, Fiorello la punge/ “Gli italiani sono disperati!”

Lucia Annunziata lascia la Rai, Fiorello: “Gli italiani sono disperati“

L’addio di Lucia Annunziata alla Rai ha scosso l’opinione pubblica nelle ultime ore. La decisione delle dimissioni è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ed è giunta anche alle orecchie di Fiorello, che ha ironicamente commentato quanto accaduto a Viva Rai2!, nella puntata di stamattina. Lo showman ha parlato della notizia di giornata, pungendo la conduttrice: “Devo dire che gli italiani per questa notizia sono disperati. Delle volte uno non si rende conto che, di queste notizie, al pubblico da casa non gliene frega niente“.

A suo dire infatti, il pubblico non sarebbe interessato alle logiche del viavai di conduttori da o verso la Rai, per questo sarebbe opportuno ridimensionare l’eco mediatica che le dichiarazioni della conduttrice hanno scatenato: “Al pubblico non interessa se quello va lì, se facciamo un programma o non lo facciamo. Non siamo il centro del mondo. Non siamo niente, siamo solo dei saltimbanchi che fanno spettacolo e programmi, ma se uno va da una parte o dall’altra, alla gente non gliene frega niente“.

Fiorello e le stoccate a Lucia Annunziata: “Dovevi rimanere“

Fiorello sottolinea inoltre come l’intervento della politica nelle logiche Rai non sia una novità: “TeleMeloni? C’è il governo di destra? Quelli di destra mettono quelli di destra. Quando c’era il governo di sinistra, c’erano quelli di sinistra. È normale, non sta succedendo niente“. E ha nuovamente punzecchiato Lucia Annunziata, riprendendo le sue parole: “Ha detto: ‘Non condivido nulla di questo Governo’. Ma se non condividi niente di questo governo, dovevi rimanere“.

Infine, l’intervento di Fiorello si è concluso con una “finta” lettera di dimissioni della conduttrice Rai: “Non voglio, come immediatamente richiesto dai nuovi vertici Rai, farmi bionda come Giorgia Meloni. Non condivido la scelta del cambio di titolo da ‘Mezz’ora in più’ a ‘Un po’ meno di Bruno Vespa’. Non ho intenzione di cancellare il tatuaggio che ho sulla spalla sinistra, con Che Guevara che prende uno spritz con Elly Schlein. Il ministro Lollobrigida quando ha saputo che mi chiamavo Annunziata, ha proposto di farmi fare un programma sulle annunciazioni dei neonati concepiti durante la settimana. Non posso tradire le mie origini di sinistra, perché io sono così di sinistra che la password della mia e-mail è ‘intillimani’. Infine, la vera ragione delle mie dimissioni, dopo tanti anni di Rai. Devo confessare un mio grande segreto: da sempre, il mio canale preferito è Discovery“.











