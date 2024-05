Lucia Annunziata, siparietto con Giovanni Floris/ Video: “Ma che m’hai fatto stasera? Tremo tutta…”

Simpatico siparietto a Dimartedì tra Giovanni Floris e Lucia Annunziata. “Ma che m’hai fatto stasera… Tremo tutta” ha ironizzato la giornalista, visibilmente agitata. Il conduttore, sorridendo, ha replicato: “Che le avete dato? Ma era acqua, sì?”. Lei ancora: “Sarà il mio ritorno in televisione che mi sconvolge”. Floris, allora, ancora con il sorriso sulle labbra, ha risposto: “Non ti devi sconvolgere, come direbbe un predecessore di Elly Schlein, stai serena…”. L’emozione della giornalista, candidata alle elezioni europee, nasce dal fatto che sia la prima intervista dopo l’addio alla Rai.

Come spiegato su La7, la premier Meloni ha detto “che io non ero una giornalista, e che lavoravo in Rai perché avevo in tasca la giusta tessera. Ha detto, scusa mi trema la voce perché sono ancora così arrabbiata…, che se io e Fabio Fazio ce ne andiamo è perché noi non c’entriamo con il sistema meritocratico perché loro invece riporteranno in Rai il sistema meritocratico”. Parole, quelle della premier, che hanno fatto infuriare la giornalista, ancora scossa dopo mesi dall’accaduto.

Lucia Annunziata: “Ecco perché ho lasciato la Rai”

Secondo Lucia Annunziata, “il problema di fondo è che io mi sono estremamente arrabbiata, non perché mi delegittimano”. La giornalista, ancora, ha sottolineato davanti a Giovanni Floris: “Ho fatto 26 anni di Rai e tanti pensano che i giornalisti non hanno opinioni. Non esiste nessuno che non abbia opinioni. Sai come ho risolto il problema? Io lo dico che sono di sinistra poi voi mi giudicherete se io ho trattato peggio i politici di destra o di sinistra”. La candidata al Parlamento Europeo ha dunque concluso: “Ricordate il barba e capelli che feci a Prodi? Chi può dire che sono stata un servo di un partito in questi 53 anni? Mi sono molto offesa dopo le parole della Meloni e me ne sono andata“.











