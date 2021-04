Lucia Annunziata stronca Zingaretti/ “Moglie ubriaca? Veteromaschilista e vecchio”

Nicola Zingaretti nel mirino di Lucia Annunziata. L’ex segretario del Partito Democratico domenica è stato ospite di Mezz’ora in più, programma in onda su Rai 3, ed ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid-19 in Italia e sul percorso del governo guidato da Mario Draghi, di cui i dem fanno parte. Ebbene: il governatore del Lazio è stato bacchettato dalla conduttrice per una battuta in particolare…

Parlando della Lega di Matteo Salvini, in particolare dell’appoggio del Carroccio ai manifestanti in protesta per le chiusure, Nicola Zingaretti ha citato un modo di dire: «Volere la botte piena e la moglie e ubriaca». Parole che non sono passate inosservate a Lucia Annunziata, che ha definito il modo di dire «veteromaschilista, vecchio e politicamente scorretto». Immediato il passo indietro del dem, parlando di «marito ubriaco»…

NICOLA ZINGARETTI BACCHETTATO DA LUCIA ANNUNZIATA

Il siparietto tra Lucia Annunziata e Nicola Zingaretti ha fatto discutere sul web, anche se il monito della conduttrice è arrivato con il sorriso sulle labbra. Nel corso di Mezz’ora in più, l’esponente di spicco del Partito Democratico non ha risparmiato bordate a Matteo Salvini: «Lui ha condiviso tutte le scelte del governo Draghi: la differenza è tra chi ha il coraggio di dialogare ma di assumersi responsabilità e la furbizia di chi gestisce il potere nel governo e poi va a fare demagogia nelle piazze a dire “avete ragione”». Nicola Zingaretti ha poi aggiunto: «La demagogia cavalca i problemi, la bella politica deve avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità».

