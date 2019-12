Lucia Azzolina, chi è?/ Nuovo ministro dell’istruzione con delega alla scuola

Lucia Azzolina è da qualche ora a questa parte il nuovo ministro dell’istruzione con delega alla scuola. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha rotto gli indugi, e dopo il passo indietro di Fioramonti ha deciso di sdoppiare il dicastero. La 37enne esponente del Movimento 5 Stelle è sempre stata di casa all’interno della scuola, visto il suo passato da insegnante presso le superiori, nonché l’attività nel sindacato Anief, Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori. Fin dalle prime ore susseguenti lo scossone Fioramonti, i pronostici avevano puntato su di lei, e alla fine i bookmakers ci hanno preso, anche se soltanto a metà. Originaria di Florinda (provincia di Siracusa, Sicilia), ma trapiantata in Piemonte, l’Azzolina gode di due lauree, una in filosofia e una in diritto, e dallo scorso mese di agosto è dirigente scolastico: il Miur torna quindi ad essere guidato da un preside, dopo l’esperienza del professore universitario.

LUCIA AZZOLINA, CHI E’? LE SUE BATTAGLIE POLITICHE

All’interno dei pentastellati, con cui è entrata in parlamento nel 2018, ricopriva il ruolo di responsabile scuola. Come sottolinea Il Corriere della Sera, l’Azzolina è stata comunque una sorta di ministro “ombra”, essendosi occupata dell’unico provvedimento che è andato in porto in questi quattro mesi di governo, leggasi l’approvazione del decreto salva-precari con cui si sistemeranno 24mila cattedre precarie, e attraverso cui è stato istituito un mega concorso per altri 24mila insegnanti. Una misura che stando a quanto specificato dalla stessa Azzolina non è stata senza fatica, al punto che la neo-ministra è stata anche minacciata di morte da parte dei gruppetti di precari rimasti esclusi dalla sanatoria. Recentemente ha inoltre presentato un disegno di legge per le cosiddette classi pollaio, di modo da ridurre il numero massimo di studenti per ogni aula. Inoltre, si sta battendo per aumentare i posti di ruolo sempre in favore degli insegnanti di sostegno, nonché per l’istituzione di un’apposita laurea per i docenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA