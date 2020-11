Lucia Azzolina/ “Da studentessa sempre amato la scuola. La riapertura pre-Natale…”

La possibile riapertura delle scuole il 9 dicembre ma non solo: Lucia Azzolina a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Stasera Italia. Il ministro dell’Istruzione ha esordito ricordando il suo primo giorno di scuola: «Lo ricordo ancora, ricordo anche che la compagna di banco che si sedette vicino a me piangeva perché non voleva stare a scuola. Comunque da studentessa ho sempre amato la m scuola a tutti i suoi livelli, sono convinta che degli ottimi insegnanti ti possono cambiare la vita, ti possono regalare un pezzo di futuro che io personalmente non avrei avuto. In questo momento provo a restituire un po’ di tutto il bene che la scuola statale ha fatto per me». Lucia Azzolina ha poi rivelato che il legame con alcuni insegnanti è ancora saldo: «Sono ancora in contatto con i prof di Liceo e mi scrivono ancora adesso, è bello perché hanno fatto tantissimo per me».

Lucia Azzolina: “Se la curva scende, possiamo pensare al ritorno di una parte degli studenti a scuola”

«La didattica a distanza a marzo l’abbiamo inventata quando o c’era la didattica a distanza o non c’era niente. Ma ci sono limiti oggettivi: immaginiamo un bambino di 6 anni che deve imparare a leggere o a scrivere. Per questo per me è importante che con prudenza, gradualità e seguendo dei principi di proporzionalità è importante riportare a scuola i nostri studenti», ha aggiunto Lucia Azzolina a Stasera Italia. La titolare del Miur ha poi commentato la possibile riapertura delle scuole per due settimane prima di Natale: «Noi non ci siamo ancora seduti ad un tavolo per nel merito decidere, perché abbiamo bisogno di osservare i contagi dei prossimi giorni. Se la curva continuerà a decrescere, possiamo pensare al ritorno di una parte degli studenti a scuola». E si parla già del 9 dicembre: «Non sarebbe serio da parte mia dare delle date, ne dobbiamo discutere insieme a tutto il Governo e tutto ciò dipenderà da come andrà la curva nei prossimi giorni».



© RIPRODUZIONE RISERVATA