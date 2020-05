Lucia Azzolina sotto scorta per minacce/ Psicosi dopo caso Sileri, c’è una talpa?

Pubblicità

Dopo il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, anche la ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, è stata messa sotto scorta. La notizia è stata data quest’oggi dalla senatrice del Movimento 5 Stelle, Bianca Laura Granato, componente della VII Commissione Istruzione in Senato, parlando con l’agenzia Adnkronos: “La ministra Azzolina – ha fatto sapere – oltre ad insulti sessisti ha subito delle minacce per il concorso. Da ieri è stata messa sotto scorta come il sottosegretario Sileri. Hanno tentato di hackerarle il profilo Facebook e il conto corrente”. Il capo politico dei pentastellati, Vito Crimi, ha espresso solidarietà nei confronti della sua collega di partito, parlando di “clima intollerabile” nei confronti della scuola, che “doveva essere evitato”. Crimi ha aggiunto: “Al ministro Azzolina proprio in questi giorni è stato deciso di assegnare la scorta e a lei va tutta la solidarietà e vicinanza mia e del Movimento 5 Stelle. Agli attacchi e provocazioni strumentali nei suoi confronti, recentemente si sono aggiunti inaccettabili insulti sessisti e minacce, anche da parte di presunti insegnanti”.

LUCIA AZZOLINA E SILERI SOTTO SCORTA: SOLIDARIETA’ DEL M5S

Solidarietà anche da parte degli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione istruzione al Senato: “A Lucia Azzolina va la nostra piena e incondizionata solidarietà. Andiamo avanti insieme a testa alta nel percorso di cambiamento e di sostegno alla scuola pubblica italiana ed alle sue forze migliori. Non saranno queste vili minacce a intimidirci né tantomeno a fermarci”, sottolineando i “ripetuti attacchi che certa politica ha in maniera pretestuosa riservato a Lucia Azzolina”, nonché i “facinorosi” che si sono spinti a “insultare la ministra, con offese sessiste e messaggi di odio davvero sconcertanti”. Ricordiamo che è di oggi la notizia di istituire la scorta nei confronti del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, mentre negli scorsi giorni era stata istituita la protezione per il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. A quanto si apprende, Sileri avrebbe ricevuto tentativi di corruzione, ma anche minacce, in merito alla sua attività politica in particolare sulla destinazione dei fondi pubblici per l’emergenza coronavirus. Non viene esclusa una talpa.



