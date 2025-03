Salvo Sottile, la carriera e la vita privata: dal matrimonio con Sarah Varretto alla presunta nuova fiamma

Salvo Sottile lo conosciamo tutti, è un giornalista e conduttore conosciuto per i suoi programmi di successo come Quarto Grado e Linea Gialla. La sua carriera inizia prestissimo, quando aveva solo 16 anni e da quel momento il mondo della televisione si accorge della sua bravura e gli vengono affidati incarichi di conduttore non da poco: lo abbiamo visto a SkyTg24, Tg5, Quinta Colonna e il progetto FarWest del 2024. Tra le varie conquiste, Salvo Sottile ha firmato anche diversi pezzi su Il Tempo e Panorama.

Sulla sua vita privata non si sa molto, dato che il giornalista ha sempre cercato di non parlare dell’aspetto sentimentale. Nonostante sia parecchio riservato, si conoscono alcuni dettagli: è stato fidanzato per molto tempo con Sarah Varretto, collega e giornalista dalla quale ha avuto due figli, Maya e Giuseppe. Successivamente, dopo la separazione, pare che la nuova fidanzata sia Lucia Borgonzoni, la politica che oggi è sottosegretaria del Governo Meloni.

Classe 1976, Lucia Borgonzoni è sottosegretario al Ministero della Cultura. Nè lei nè Salvo Sottile hanno mai confermato il flirt, ma Diva e Donna li ha paparazzati insieme nella capitale mentre erano impegnati in attività quotidiane: sono stati immortalati in sella a una moto, in giro con il cane, a “coccolarsi” in piscina a Cagliari e in diversi momenti di assoluta normalità. “È una persona che conosco e alla quale voglio molto bene“, ha risposto il giornalista ad una domanda de Il Messaggero, dove gli veniva chiesto se fosse vero che lui e Lucia Borgonzoni si frequentassero.

Per ora Salvo Sottile si è limitato a confermare la profonda amicizia che li lega senza andare oltre. Del resto, il giornalista si è separato dopo molti anni di relazione con la Executive Vice President Communication, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia Sarah Varretto, ma il loro matrimonio è terminato pochi anni fa, quando in totale riservatezza hanno deciso di proseguire ciascuno per la propria strada. Nonostante la separazione, i due continuano a conservare un rapporto per i figli Maya e Giuseppe, nati dalla loro matrimonio avvenuto nel 2006. Un dettaglio svelerebbe che ad oggi non corre più buon sangue tra gli ex coniugi, dato che sui social hanno deciso di non seguirsi più vicendevolmente.