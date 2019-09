LUCIA BORGONZONI, MAGLIA “PARLIAMO DI BIBBIANO” IN SENATO/ Video, furia Casellati

Bagarre al Senato con Lucia Borgonzoni grande protagonista: l’esponente della Lega ha infatti fatto sfoggio di una maglietta con la scritta “Parliamo di Bibbiano”, in riferimento al caso degli affidi illeciti di bambini che in tempi non sospetti portò Luigi Di Maio, capo politico M5s, a parlare del Pd – con cui è oggi al governo – come del “Partito Di Bibbiano”. La fedelissima di Matteo Salvini, rivolgendosi al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto sferzante:”Riporta al governo chi è stato zitto davanti a questi fatti. Lei che ha detto di essere l’avvocato del popolo, sa cos’è Bibbiano?”. Una provocazione studiata nel dettaglio come si evince dal fatto che sulla maglietta mostrata dalla Borgonzoni la P e la D di “Partito Di Bibbiano” erano colorate di rosso a ricalcare il simbolo del Pd.

LUCIA BORGONZONI, MAGLIA “PARLIAMO DI BIBBIANO” IN SENATO

La scelta di togliersi la giacca per mostrare la maglietta con la scritta:”Parliamo di Bibbiano” da parte di Lucia Borgonzoni durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non sono affatto piaciute alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. La seconda carica dello Stato ha ripetutamente invitato la senatrice Borgonzoni a “ricomporsi” e ad indossare nuovamente la giacca. Il tutto mentre i compagni di partito della Lega inneggiavano con i loro cori a colpi di “dignità, dignità” e “Bibbiano, Bibbiano”. La presidente del Senato si è vista dunque costretta a sospendere la seduta per alcuni minuti prima di riprenderla consentendo alla senatrice Borgonzoni (questa volta con la giacca) di ultimare il suo intervento.

