Lucia Bosè/ “A 14 anni choc a Piazzale Loreto, in Italia non vivrò più” (Domenica In)

Lucia Bosè a Roma per presentare la sua biografia al Festival del Cinema, sarà ospite oggi di Mara Venier. Durante la sua intervista nel salotto di Rai1, l’attrice avrà sicuramente modo di raccontarsi a 360°, per allietare il pubblico presente studio ed anche da casa. Quando è stata eletta Miss Italia nel 1947, aveva appena 16 anni ed era una ragazzina milanese pronta per il grande salto. La guerra le aveva tolto tutto, ma non la speranza di potercela fare e cambiare le cose. Aveva 14 anni quando vagava per Piazzale Loreto a Milano, in mezzo alla folla che inveiva contro i cadaveri appesi a testa in giù di Benito Mussolini e Claretta Petacci. Quello spettacolo per lei è indimenticabile e doloroso e, proprio per questo motivo, ha voluto raccontarlo nella sua biografia. Nata da una famiglia di operai nel 1931, la Bosè è cresciuta portandosi appresso una grande dose di pazienza e un atteggiamento curioso nei confronti della vita.

Lucia Bosè, dalle nozze con Dominguin al doloroso divorzio

Rappresentante della perfetta bellezza italiana dei tempi, Lucia Bosè si affiancava alle altre dive del suo tempo, tra cui: Gina Lollobrigida, Silvana Mangano e Sophia Loren. Diviene grande amica di Luchino Visconti che la accoglie nella sua villa a Roma. Lavora con Antonioni, Soldati e De Santis. Si fidanza con Walter Chiari ma trova il grande amore della sua vita tra le braccia del torero spagnolo Dominguin. L’impatto di Lucia Bosè sul pubblico che riempie le sale cinematografiche degli anni Cinquanta è istantaneo ma lei sceglie di destinarsi al suo ruolo preferito di moglie e madre con una unione matrimoniale indirizzata a riempire le pagine di cronaca rosa ma con un finale sgradito e ingiusto: la continua infedeltà del torero che la spingerà a chiedere la separazione nel 1967, in una Spagna in cui solamente un uomo poteva disconoscere una donna e non all’opposto. Ma lei non si perde d’animo e acquisisce dall’uomo sia il divorzio che l’affidamento dei figli, tornando a fare l’attrice per potersi prendere cura di loro.

Lucia Bosè, “Tornare a vivere in Italia? Mai!”

Lucia Bosè, facendo un “riassunto” della sua straordinaria vita, ci ha tenuto a precisare: “Non mi piace guardarmi alle spalle. Ho vissuto momenti deliziosi e ho anche sofferto molto, però entrambe, allegria e tristezza le prendo per buone. In fondo le risa e il pianto di quei giorni hanno formato la persona che sono oggi”. Il cinema “per me è stato un mestiere che ho cercato di fare con arte. Non gli ho sacrificato tutto, volevo continuare a vivere” racconta. “Visconti – dice – era come un fratello, quasi un amante. Mi ospitò anche a casa sua e fu lui a scoprirmi. Avevo 15 anni, venne nella pasticceria a Milano dove lavoravo, mi guardò e mi disse che ero un animale cinematografico. Allora mi sembrava matto”. Ava Gardner “è stata la donna più bella che abbia mai visto, era molto simpatica e selvaggia”. Da 60 anni la Bosè vive in Spagna: “lì mi consideravano, essendo italiana, comunista e qui il contrario, siccome vivevo sotto la dittatura franchista”. Per quanto ami l’Italia “non ci tornerei mai a vivere. L’ho promesso ai miei figli dopo la separazione”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA